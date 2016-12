RECENZE: On pátrá jízlivě v Londýně, ona melancholicky v muzeu

Tak zlomyslný závěr, jaký Tidhar zvolil pro příběh jistého pana Wolfa, se jen tak nenajde. Londýn je v roce 1939 plný uprchlíků z Německa, které v roce 1933 ovládli komunisté, takže nacisté a boháči museli rychle zdrhat, aby neskončili v koncentračních táborech. Zatímco pan Wolf si v Londýně těžce vydělává na živobytí jako soukromý detektiv a snaží se napsat druhou část svého díla Můj boj, v jiném čase a na jiném místě se Šomer snaží mezi umírajícími muži usnout.

Nemá to lehké ten pan Wolf. Nejenže je nucen nechat se najmout bohatou Židovkou, když přece on Židy tak nenávidí, ještě ke všemu je podezřelý z vraždy prostitutky. Vytrpí si i neuvěřitelné sexuální ponížení a navíc zjišťuje, že jeho soukmenovci, třeba Hess a Göring, se tady v Anglii dokázali etablovat mnohem úspěšněji. A to ještě netuší, jaký konec mu osud připravil.

Muž leží a sní autor: Lavie Tidhar nakladatel: Argo Hodnocení: 90 %

Je to hodně tvrdé čtení, kombinace noirové detektivky se spoustou aluzí na americkou drsnou školu či film Casablanca a temného líčení poměrů v Osvětimi. Neuvěřitelně surové pasáže střídá zvláštní, jedovatý humor a čtenář neví, z čeho mrazí víc. V každém případě musí být vděčný nakladatelství Argo, že pozoruhodnou knihu vydalo.

Hrdinou důmyslné kompozice Lindy Olssonové o hledání tajemství, ponoru do minulosti a složitosti vztahů mezi rodiči a dětmi je hudebník Adam Anker. Vyrůstal jako Švéd a nyní žije na Novém Zélandu, ale ví, že se kdysi jmenoval jinak. Když tragicky přijde o dceru Miriam, o kterou pečoval od jejího narození, vydá se po stopách dávných událostí. Směr mu určí návštěva historického muzea, kde v části věnované holokaustu objeví vzkaz jedné polské ženy.

Sonáta pro Miriam autor: Linda Olssonová nakladatel: Vyšehrad Hodnocení: 80 %

Vysoce kultivovaná, jazykově vytříbená próza plná nostalgie, smutku a nakonec i naděje vzdáleně připomíná slavnou Sophiinu volbu, a to nejen polskými konotacemi. I v Sonátě pro Miriam jde o nutnost rozhodnout se mezi řešeními, z nichž každé je nešťastné. Jako celek je kniha, kterou vydal Vyšehrad, krásnou ilustrací k mottu, které autorka pro román zvolila: „Člověk ale musí najít slova, neboť beze slov neexistuje téměř nic...“ Olssonová ta pravá slova našla.