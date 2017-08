Legenda je zpátky, televize MTV bude zase vysílat koncerty Unplugged

Ve své době jedinečný a oblíbený formát přinášel na televizní obrazovky hodinová komorní vystoupení populárních hudebníků, při nichž hráli většinou své největší hity v akustických úpravách. Anglický termín unplugged, tedy odpojeno, odkazuje na skutečnost, že se na takovém koncertu hraje převážně bez elektrifikované aparatury.

Mnozí muzikanti svá televizní vystoupení také vydali jako úspěšné koncertní album. K památným patří unplugged představení Erica Claptona z roku 1992, jenž za následnou desku získal šest cen Grammy, nebo Paula McCartneyho z roku 1991, jehož nahrávka pomohla pořadu získat obří popularitu.

Eric Clapton – Layla (MTV Unplugged, 1992)

Výčet dalších zúčastněných by byl dlouhý, svého unplugged koncertu se dočkali Roxette, Annie Lennox, Mariah Carey, Rod Stewart, Bruce Springsteen či Oasis, v novém tisíciletí potom raper Jay-Z, Adam Lambert nebo kapela Thirty Seconds to Mars.

Svým způsobem výjimečný byl kultovní koncert Nirvany z roku 1993. Jednak si kapela nečekaně vybrala spíše své méně známé písničky a covery například od Davida Bowieho, ale hlavně šlo o jedno z posledních televizních vystoupení Kurta Cobaina, který o pět měsíců později spáchal sebevraždu.

Mendes si formát oblíbil po zhlédnutí klipu z unplugged show kapely Pearl Jam. „Nebyla to ryze komerční věc a nebylo to postavené na showmanství – ty koncerty byly prostě věnované muzice,“ tvrdí hudebník. Každá z epizod, jejichž protagonisty zatím MTV neodtajnila, by se měla odehrát na jiném místě významném pro daného muzikanta.