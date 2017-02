Zase ten Ennio Morricone. Vrací se po roce a hlásí – vyprodáno

Morricone podle všeho nesnáší, když se mluví o takzvaných spaghetti westernech, tedy žánru italských filmů, které jeho hudbu proslavily po celém světě. Je tedy paradoxní, že když se loni vyprodanou pražskou O2 arenou ozval tklivý zvuk foukací harmoniky ve známé melodii ze snímku Tenkrát na Západě, publiku právem běhal mráz po zádech. Nástroj, který jsme si z moderní hudby zvykli vnímat jako trochu šumlující „foukačku“, tady najednou sám samotinký fungoval jako virtuozní záležitost.

Důstojného hudebního skladatele lze chápat, že k lehkému žánru netrpí láskou, ale co naplat – právě fanoušci filmů Sergia Leoneho plní arény při jeho koncertním turné. A sám Morricone svou hudbu k westernům do programu ochotně zařazuje.

Ennio Morricone letos v listopadu oslaví už devětaosmdesáté narozeniny. Nebylo tedy divu, když jeho předloňské turné hlásalo, že bude poslední. Nakonec se tak nestalo, loni se na koncertní pódia vrátil a letos vyrazí opět. Těžko říct, jestli za tím byla obchodní vychytralost managementu, či ona vlastnost, kdy umělec zjistí, že ho živé vystupování nabíjí takovou energií, že se ho nemůže nabažit.

Tak či onak je náklonnost skladatele a jeho publika vzájemná. Při minulých zástavkách měl v Praze vyprodáno a stejný stav hlásí naše největší hokejová aréna i před dnešním koncertem. Stejně jako loni jde o turné nazvané The 60 Years of Music, kterým Morricone připomněl šest desetiletí na hudební scéně. Za tu dobu napsal hudbu k řadě významných filmů, mezi které patří tituly jako již zmíněný western Tenkrát na Západě, gangsterská sága Tenkrát v Americe, dobrodružné drama Mise a snímky jako Nejvyšší nabídka, Profesionál, Pro hrst dolarů navíc, Maléna nebo Osm hrozných.

Znovu jen do Prahy a Dublinu

Poslední zmíněný film Quentina Tarantina vynesl Morriconemu jeho dosud prvního Oscara, pět předchozích nominací Ital neproměnil. A právě Osm hrozných má zásadní spojitost i s chystaným koncertním turné. Na něm totiž bude Morricone jako dirigent řídit Český národní symfonický orchestr, s nímž v Praze nahrál i hudbu k oscarovému snímku.

„Začal jsem s ním pracovat už před mnoha lety. A proč mě tak oslovil? Jednoduše pro svou bravuru. Předně individuální, ale i kolektivní. Imponuje mi celková úroveň hudebníků, tím myslím nejen jejich vzdělání, ale i přístup a vychování. Jsou slušní, zdvořilí a vstřícní,“ pochvaloval si Morricone v předloňském exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz (čtěte zde). A byl to opět ČNSO, se kterým pořídil i nahrávku mapující vlastní kariéru. Ta vyšla loni pod stejným názvem, který si Morricone zvolil pro své turné.

Skladatel a dirigent na adresu tuzemského tělesa nešetří chválou. A má s kým srovnávat. „Pracoval jsem už s mnoha orchestry. Myslím, že k tomu českému by možná šly přirovnat čtyři italské – Orchestra Roma Sinfonietta, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, La Scala Theatre Orchestra a Teatro dell’Opera di Roma,“ vyjmenovává.

Stejně jako loni Morricone turné v Praze odstartuje a až do září s programem navštíví Krakov, Vídeň, Curych, Mnichov, Mannheim a Dublin. Kromě prvního a posledního koncertu se navíc nevrací do žádného z evropských měst, v nichž vystupoval během loňské premiéry své šňůry. Za tím může stát popularita, jaké se Morricone u nás těší, ale domácí koncert je i oceněním souboru, jenž jej na cestě provází. „Orchestr si to zaslouží,“ tvrdí skladatel jednoznačně.

Ennio Morricone Proslavil se zejména filmovou hudbou, jeho tvorba doprovázela takzvané spaghetti westerny Sergia Leoneho (Hodný, zlý a ošklivý či Tenkrát na západě), dále snímky Misie, Neúplatní, Bio Ráj, ale i třeba kultovní seriál Chobotnice. Specifikem jeho tvorby je zakomponování ruchů do hudební skladby. Celkem je podepsán pod více než pěti sty snímky. V roce 2007 dostal Oscara za celoživotní dílo, je nositelem několika cen Grammy a Zlatých glóbů. V roce 2016 dostal Oscara za hudbu k filmu Osm hrozných.

Vzhledem k tomu, že se turné dnes teprve rozjede a i minule Maestro Morricone měnil pořadí skladeb na poslední chvíli, nelze s určitostí říct, co večer v O2 areně zazní. Loni v lednu to bylo téměř třicet skladeb asi z patnácti skladatelových filmů. První půlka programu vyvrcholila blokem hudby ze slavných Leoneho westernů jako Tenkrát na Západě, Hodný, zlý a ošklivý a Hlavu dolů.

Mezi nevýhody podobně pojatých koncertů patří fakt, že ne každá skladba je tak notoricky známá jako westernový motiv Man With a Harmonica. Takže hudba ne vždy funguje tak jako při doprovodu obrazu na filmovém plátně. Ale tím si alespoň pražské publikum posledně hlavu nelámalo a Morriconeho odměnilo potleskem vestoje.

„Jsem velmi poctěn tím, jakých uznání se mi během minulého roku dostalo. Tolik lidí, kteří přišli poslouchat mou hudbu na koncerty, mě žene dál,“ tvrdí Morricone před začátkem turné.

Podívejte se na předloňský koncert v Praze: