RECENZE: Beatles, Cream, Gombitová. Žbirkovo turné je oslavou hudby

Rozjezd koncertu, který odstartoval ve čtvrt na osm večer, byl lehce rozpačitý. Svůj díl viny na tom mělo zvolené místo. Stará sportovní hala sice podle pořadatelů pojala asi devět tisíc návštěvníků, nedá se však říct, že by byla nejpříjemnější kulisou ve své podstatě decentně pojatého a alespoň zpočátku nepříliš nakopnutého koncertu.



Road to Abbey Road Miro Žbirka a hosté Místo konání: Sportovní hala, Praha 16. září 2016 Hodnocení: 80 %

Hodně akustické a tišší skladby jako Denisa nebo Fair Play navíc měly tu nevýhodu, že se jejich zvuk velice nepříjemně odrážel od konce haly. Tenhle problém do konce koncertu nezmizel a dařilo se jej maskovat jen hlasitějšími kousky, jako byla třeba pěkně od podlahy zahraná píseň Poraď si sám.

Tím ovšem výčet záporů končí. Žbirka svou tuzemskou doprovodnou kapelu doplnil o spolupracovníky z Abbey Road, takže v některých chvílích znělo najednou i pět kytar. Takové pojetí sice hrozí absolutní ztrátou dynamiky, naštěstí všichni muzikanti byli nejen talentovaní, ale také ukáznění. Pearse MacIntyre se předvedl sóly v několika skladbách z desky Miro, jinak ovšem poctivě sloužil a „šmrdlal“ doprovody tam, kde bylo potřeba.

Je logické, že když se celé turné stylizuje do pomyslné cesty do nejslavnějšího studia světa, zazní i skladby nejslavnější kapely, jež zde nahrávala. Došlo na pět kousků od Beatles, v Can’t Buy Me Love si střihl perfektní zpěv Žbirkův producent Rob Cass a Honza Ponocný opatřil tuto píseň i Let It Be takřka do noty přesně zahranými sóly.

O další hvězdný moment se postaral Pete Brown. Básník, který se proslavil spoluprací s kapelou Cream a otextoval desku Miro, skvěle odzpíval White Room a Sunshine of Your Love. A skupinu londýnských hudebníků doplnil Blair Cunningham, který několik let bubnoval s Paulem McCartneym a od bicích jistil i tento večer.

Hostů bylo více. Magdaléna Šalamounová přišla podpořit Tento song, Martha dorazila na duet Čo bolí to prebolí. Ovšem všichni čekali na Mariku Gombitovou. Zpěvačka, jež je od 80. let upoutaná na vozík si vysloužila několikeré ovace ve stoje. A pokud to napoprvé bylo třeba jen ze zdvořilosti, další odměna od publika, které oceňovalo celý koncert velkým potleskem, byla za zpěv, jež neměl chybu.

Gombitová se Žbirkou zazpívala Nespáľme to krásne a V slepých uličkách a nakonec přidala i hit Koloseum. Vůbec by nebylo špatné, kdyby zpěvačka začala vystupovat více. Kromě Žbirkových koncertů budou mít šanci si ji poslechnout bratislavští diváci na jejím narozeninovém koncertu v říjnu.

Road to Abbey Road je perfektně vygradovaná oslava hudby. V neděli se o tom přesvědčí v Ostravě, následně Žbirka s celým ansámblem včetně hostů zamíří do Bratislavy a Košic.