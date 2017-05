S Rachel jsme jedno tělo, tvrdí dabérka Anistonové Miriam Chytilová

S americkou herečkou Jennifer Anistonovou je Chytilová spjata dlouhodobě, neboť ji dabuje ve všech jejích filmech. Krom toho se však někdejší Klárka ze seriálu Tajemství proutěného košíku opět vrací na obrazovku v seriálu.

Miriam Chytilová v Tajemství proutěného košíku

Deset let jste dabovala Jennifer Anistonovou v seriálu Přátelé. Jak moc jste se s touto herečkou identifikovala?

Obrovsky, protože jsem ji dabovala skoro ve všech jejích filmech. Kdysi, kdy Jennifer ještě nebyla tak známá, se dokonce stalo, že jsem šla do nějakého studia dabovat film, ovšem režisér si popletl herečky a Aniston už byla nadabovaná. Ta situace se nedala vyřešit jinak, než že já dabovala jinou roli. A musím říci, že jsem měla velké problémy to technicky zvládnout, protože jsem pořád pokukovala po postavě Jennifer a nadechovala se vždy, když měla promluvit. Tak obrovsky jsem ji měla uloženou v podvědomí.

Přátel se natočilo za deset let 236 pokračování. Dabovala jste postavu Rachel ve všech dílech?

Ano, nadabovala jsem všechny díly. Ale pak je i spousta celovečerních filmů, které Anistonová natočila, a ty jsem namluvila skoro všechny.

Nedávno jste obeslala castingové agentury se svými fotkami. Byl to pokus o restartování vaší televizní herecké kariéry?

Byla to spíše náhoda. Potkala jsem fotografa, který mi nabídl, že mi udělá fotky. Ty se povedly, tak jsem si řekla, že je rozešlu po agenturách. Asi by se to dalo zvenku vidět jako pokus o restart, ale ten úmysl takový nebyl. Díky tomu jsem ale dostala hezkou roli v seriálu Doktorka Kellerová, kde hraju dětskou lékařku, milenku Petra Janečka alias Honzy Šťastného.

Je zajímavé, že jsme se mnohokrát setkali u mikrofonu, protože on daboval partnery Jennifer Anistonové, a teď hraju takovou zneužívanou milenku Šárku, která ví, že jejich vztah nemá žádnou perspektivu, snaží se vše ukončit, ale pořád mu nemůže odolat.

