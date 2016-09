VIDEO: Mig 21 vyrážejí na turné a fanouškům přivezou i vlastní zpěvník

Pro podzimní část turné si kapela pro fanoušky připravila jednu mimořádnou novinku a tou je zpěvník jejích nejoblíbenějších skladeb.

„Nečekaná poptávka z řad pěvců od táborových ohňů, ale i od žactva a učitelů hudebních škol a jedné paní z Hořovic nás přiměla k tomu, abychom vytvořili zpěvník jednadvaceti vybraných písní skupiny Mig 21,“ říká Jiří Macháček. Zpěvník bude k dispozici hned v několika podobách.

„Přinášíme jej v tištěné formě, ale i v podobě webové aplikace. Ten pozoruhodný flek na pravé straně našeho plakátu není nic jiného než QR kód, který zájemcům pomůže náš zpěvník zcela zdarma stáhnout,“ dodává Macháček.

Kapela připravila také ukázky možného pojetí svých písní ve formě takzvaných „audionáčmuchů“. O co jde? „Chceme ukázat, jak by to asi mohlo znít, když se sejde kytarista, hráč na hřeben a zpěvák – může to být i jedna osoba – a otevřou si náš zpěvník,“ říkají Tomáš Polák a Jiří Macháček.

V Brně budou Mig 21 hrát 2. a 3. listopadu ve Flédě, tři koncerty od 22. do 24. listopadu si připravili do pražského Lucerna Music Baru.