AUDIO: Poslechněte si před vydáním album Michala Hrůzy Sám se sebou

Deset písní Michala Hrůzy je mimo jiné o uvědomění si, že nic není černé, nebo bílé. Album odhalí i nový pohled do zpěvákova nitra, které zůstávalo doposud spíš ukryto. Sled událostí, a z toho vyplývající emotivnější způsob vnímaní světa, posunul jeho tvorbu zase o několik kroků dál.

„Sám se sebou je stav, který je dobré někdy zažít. Často jsme v kolotoči, že kolikrát ani nevíme, co je správně a co ne. Toto album je o tom, co člověk může prožívat, když je sám se sebou a má čas věci promyslet a vycítit,“ říká Hrůza.

Vedle nových písní na albu zároveň nechybí hity z filmů Padesátka a Pohádky pro Emu nebo studiová verze skladby Sázava z komedie Špunti na vodě.

U Michala Hrůzy se už stalo nepsaným pravidlem, že na každé album vytvoří duet s některou českou zpěvačkou. Po Lence Dusilové, Anetě Langerové, Katce Knechtové a Kláře Vytiskové, oslovil Olgu Königovou z kapely Ille. Společně nazpívali skladbu Na rozcestí.

Hrůza album živě představí a pokřtí v sobotu na Státním zámku Sychrov, kde zároveň odstartuje jeho jarní turné po zámcích. Kmotrem alba bude herec Jiří Dvořák, který je spoluautorem textu písně První a poslední.