Vary vyhrál český film Křižáček, režisér Vorlíček převzal celoživotní cenu

Středověká road movie Křižáček vznikla podle básně Jaroslava Vrchlického. „Málokdo ji zná, napsal ji až na sklonku života,“ vysvětluje režisér snímku Václav Kadrnka. V klasikově předloze našel několik témat: prolíná se tu podle něj téma otcovství, cesty, protože otec hledající svého synka se za ním stále opožďuje, a také téma samoty.

Představitel hlavní role Karel Roden podotýká: „Při natáčení jsem si uvědomil, jak podprahově člověku naskakuje spoustu motivů vlastního dětství, Křižáček poskytuje prostor pro nekonečné asociace.“ Snímek jde do kin 2. srpna.

Známý seriálový režisér Peter Bebjak dostal cenu pro nejlepšího režiséra za pašerácký thriller ze slovensko-ukrajinské hranice nazvaný Čára. „Před dvěma lety jsme projekt prezentovali právě ve Varech ještě pod názvem Schengen Story,“ připomněli tvůrci počátky filmu, který vychází ze skutečných událostí.

VIDEO: Emília Vášáryová k filmu Čára: Evropská unie se nesmí rozpadnout Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Eliane Umuhire a Jowita Budniková, hrdinky polského filmu Ptáci zpívají v Kigali, kde uprchlici ze Rwandy zachrání polská vědkyně, mají obě cenu pro nejlepší herečku. Mezi herci zvítězil Rus Alexander Jacenko, který v Arytmii ztvárnil lékaře záchranné služby v manželské krizi.

Zvláštní cenu poroty dostal snímek Chlapi nepláčou, líčící společnou psychoterapii válečných veteránů z různých zemí bývalé Jugoslávie. „Nevím, jestli se minulost dá vyléčit, usmířit a vysvětlit, ale dvacet let poté se o to musíme alespoň pokoušet,“ řekl režisér Alen Drljević.

Zvláštní uznání poroty pak získaly rumunský film Breaking News a americká komedie Drobné si nechte. Mezi dokumenty zvítězil španělský snímek Spousta dětí, opice a zámek, v soutěži Na východ od Západu vyhrál ruský titul Jak Víťa Česnek vezl Ljochu Vrtáka do důchoďáku.

Čestné ceny prezidenta festivalu získal režisér Václav Vorlíček, který pak uvedl v letním kině Dívku na koštěti, a dále americký herec Jeremy Renner, jenž trofej přebíral s polámanýma rukama. Vorlíček připomněl, že právě Dívku na koštěti tu před lety uváděl v premiéře a těšil se ze smíchu diváků. „Vlastně víc nemám, co říci, jsem šťastný,“ dodal.



Jeremy Renner převzal cenu zjevně dojatý, trofej mu pomáhal držet Jiří Bartoška, které překřetil na „mister Babuška“. „Děkuji, mám smíšené pocity z toho všeho. Že bych byl starý?“ řekl po zhlédnutí svého medailonku. „Je to krásná cena, je zvláštní se takhle dívat na svoje vzpomínky. Nevím, co říci,“ pokračoval. „Je to úžasná noc, mám vás všechny rád,“ poklonil se. Herec navíc přebral i cenu diváků pro snímek Wind River.

Festival si připsal nové návštěvnické rekordy včetně více než 137 tisíc vydaných vstupenek. V závěru slavnostního ceremoniálu pozval prezident festivalu Jiří Bartoška na příští ročník, který se koná od 29. června do 7. července 2018.