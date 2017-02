Farna se vrhne na jazz, Koller bude na festivalu Metronome rapovat

„Nečekané okamžiky při JAR s gospellovým sborem v zádech a společné vystoupení Jiřího Suchého a Ivana Krále na loňském prvním ročníku byly jedny z nejsilnějších momentů festivalu,“ říká jeho dramaturgyně Barbora Šubrtová. „Ohlasy diváků nás utvrdily v tom, že má smysl nabízet koncerty, které nikde jinde neuvidíte. Chceme něco jiného než další zastávku na turné.“

Například Ewa Farna na Metronomu vůbec poprvé odehraje jazz-swingové úpravy svých skladeb, které vyšly na polském albu Inna. Doprovodí ji David Dorůžka, jazzový kytarista světového věhlasu. „Společně s vybraným repertoárem z mé poslední polské desky to bude jediné takové letošní vystoupení v Česku,“ slibuje zpěvačka.

I spojení slovenské písničkářky Katarzii a rappera Kata s Davidem Kollerem bude podle Kollerova manažera Pavla Eichlera na Metronomu výjimečné. „Koncept vystoupení vychází z Davidova projektu & Friends, kdy jsme svěřili jeho coververze mladé generaci hudebníků. Kato s námi na jiném festivalu nebude a Katarzia se objeví s Davidem pak už jen jednou na konci srpna. V této trojsestavě to bude zcela určitě ojedinělé vystoupení,“ říká Eichler.

Nový talent na domácí scéně Thom Artway své vystoupení ozvláštní mladou zpěvačkou Maellou nebo hostujícím producentem a kytaristou Lukášem Chromkem. V pátek na hlavní scéně zahrají výjimečný set i Monkey Business. Co to bude, nechtějí muzikanti zatím odtajnit. „Více prozradíme až v březnu. Já osobně se na Metronome moc těším, Nestává se často, že by na náš koncert přijel Sting,“ říká s úsměvem Matěj Ruppert.

Právě Sting je ohlášenou hvězdou festivalu. Vedle něj se představí také úspěšná britská kapela Kasabian nebo zpěvačka Shells, objev rovněž z Britských ostrovů. Až do 14. února lze dvoudenní vstupenku koupit za 1 690 korun v předprodejních sítích Ticketportal, GoOut a TicketLIVE.