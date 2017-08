V Temné věži hraju ďábla, neexistuje zábavnější role, těší McConaugheyho

Nositel hereckého Oscara a Zlatého glóbu za Klub poslední naděje si během natáčení s Kingem psal. „Líbila se mi představa, že stojím u zrodu filmu, ze kterého může vzniknout celá série,“ přiznal McConaughey.

Co vás na Temné věži lákalo?

Natočil jsem spoustu realistických dramat a chtěl jsem se podílet na něčem fantastičtějším. Měl jsem několik nabídek, ale pokaždé šlo o druhé nebo třetí pokračování dané série. Tak jsem čekal dál a pak se objevila Temná věž, podle mého názoru velice originální. Jsem také fanouškem režiséra Nikolaje Arcela a jeho Královské aféry. A když jsem se dozvěděl, že chce Temnou věž točit velmi realisticky, ale současně s nadpozemskými prvky, říkal jsem si, že u toho zkrátka musím být.

Moc fantastických příběhů na svém kontě opravdu nemáte.

Nic podobného jsem vlastně nedělal. Asi nejneobvyklejším filmem, který jsem natočil, byl Interstellar, ale to je zcela odlišný žánr. A když se podívám na svou postavu Muže v černém, nevidím v něm možná výslovně ďábla, ale rozhodně někoho, kdo mu není příliš vzdálený, a neexistuje zábavnější role, s níž byste mohli pracovat, než právě sám ďábel.

Zlosyn si vesměs nemyslí, že páchá zlo. Platí to i pro Muže v černém?

Přesně tak. Bral jsem ho jako člověka, který se domnívá, že je představitelem osvícení a upozorňuje na pokrytectví lidské rasy. Má jediného zdatného protivníka, pistolníka Rolanda, kterého hraje Idris Elba. Nechává ho celá staletí kroužit kolem, přitom touží po finálním souboji dobra a zla. Chce, aby se něco stalo, ale současně aby zůstalo vše při starém. Je velmi rozpolcený. Největší slabinou Muže v černém je jeho perfekcionismus.

Hovořil jste o tom s Kingem?

Vyměnili jsme si pár stručných e-mailů. Nikdy se nesnažil mi radit, jak mám co dělat. A poté, co jsem s ním jednou hovořil, jsem se po prostudování knižní předlohy cítil dostatečně sebevědomý na to, abych postavu, kterou on stvořil, dokázal ztvárnit poměrně věrohodně.

Nejde o přímou adaptaci, spíše o pokračování či odvozené dílo?

Je to kombinace různých částí příběhu z jednotlivých dílů knižní předlohy. Žánrově film nevnímám jako fantasy nebo western, považuji ho spíše za akčně-dobrodružný příběh situovaný do více vesmírů.

Když za ním stojí mistr děsu King, obsahuje hororové prvky?

Ano, dá se to tak říct. Doufám, že diváky osloví na té nejzákladnější úrovni, z níž vycházejí i naše noční můry.

Příběh střídá náš svět a Středosvět. Jak se od sebe liší?

To bych prozradil příliš mnoho. Zmíním jen tolik, že několik postav včetně mé dokáže mezi různými světy poměrně rychle cestovat a každý svět může na jiný navazovat.

Jak postupujete, abyste padoušské rysy příliš nepřehnal?

Dostanu se až na hranu přehrávání, odkud se vracím zpět. Představuji čaroděje schopného měnit podobu. Dokáže se přemísťovat v čase či pohybovat předměty, pouhým slovem nebo dotekem zamotá člověku hlavu. Zlo se může projevovat mnoha různými způsoby. Může jít o rychlou masovou destrukci, jindy to naopak trvá velmi dlouho. Muž v černém svou formu zla podporuje různými i zábavnými způsoby.

Je vždy tím nejchytřejším?

Rozhodně. A jaké jsou největší slabiny toho, kdo si o sobě myslí, že je nejchytřejší? Nuda a touha po dokonalosti. Navíc kde najde oponenta, který ho bude udržovat ve střehu? Takovým je jen Roland.

Máte nějaké dílo od Stephena Kinga obzvlášť v oblibě?

Miluju Jamese Caana a Kathy Batesovou ve filmu Misery nechce zemřít a Kubrickovu verzi Osvícení. Nikdy jsem na romány moc nebyl, ale četl jsem kompletní sérii Temná věž a toho času nelituji.

Dánský režisér Arcel se právě četbou Temné věže naučil anglicky, takže musel být nadšený.

Nejen on. Všichni zúčastnění, od producentů po investory, jsou románovou sérií Temná věž naprosto posedlí, jako by byli pořád teenagery. Už mnoho let se pokoušeli ji natočit tak, jak si zasluhuje, a nyní ten způsob konečně našli. Získal jsem od nich spoustu užitečných informací, co je na knihách přitahuje, a nejvíc samozřejmě od režiséra. On prostě Temnou věž zbožňuje.