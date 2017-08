Režisér znělek z Varů natočí celovečerní debut v americké produkci

Neobvyklý příběh vypráví o mladém outsiderovi, který uteče z domova, aby našel svou matku, a o pestrých setkáních, která jeho cestu provázejí. První klapka padne počátkem září.

Producenti oceňovaného filmu Místo u moře Kimberly Stewardová, Luren Becková, Josh Godfrey vstoupili do produkce filmu společně se společnostmi Big Indie Pictures a Heroes and Villains. Po boku držitele ceny Emmy John Turturro se představí i Chris Messina, Eve Hewsonová, která si zahrála například v Mostu špionů, nebo Michelle Wilsonová.

Martin Krejčí je oceňovaný scenárista a režisér. Jeho krátký film Fricasse po premiéře v Cannes kladně přijalo obecenstvo i kritika. Českému publiku je známý také jako spoluautor originálních znělek Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Scenáristka filmu Olivia Dufaultová je autorkou divadelních her Year of the Rooster, The Tomb of King Tot, které byly zařazené do prestižního výběru New York Times. Podílí se také na seriálu Preacher, který i u nás vysílá televize AMC.

Znělka letošního ročníku festivalu Karlovy Vary: