Baví mě to, ale dělám to i pro peníze, říká Marta Jandová o Tváři

Řešíte kritiku, že něco děláte jen pro peníze?

Jasně, spousta lidí prohlašuje, že televizní show dělám jenom pro prachy. Ale proč všichni pracujeme? Abychom měli peníze. Ano, spousta z nás má svou práci natolik ráda, že by pracovali i tak, ale v zásadě všichni pracujeme kvůli penězům. A já mám to štěstí, že mě to navíc ve Tváři baví. Minulý týden třeba přišel Míra Etzler a všech, včetně vizážistek, maskérů a kostymérů, se zeptal, jestli máme rádi ostrý a krevety. A že tedy na příští týden navaří thajské kari s krevetami. To by přece nedělal, kdyby ho to nebavilo!



Takže se podařilo navázat na atmosféru první řady?

Já vůbec nečekala, že to bude tak na city. Třeba druhé kolo pro mě byl absolutní nervák, Beyoncé, taneční číslo, kterého jsem se fakt bála. Dělala jsem sice šest let balet, když jsem byla malá, protože maminka byla tanečnice a přála si to, ale když musíte najednou zvládnout moderní choreografii a k tomu zpívat... Když jsem pak zjistila, že jsem dostala nejvíc bodů, normálně jsem se rozbrečela. Přitom já tohle nesnáším. I v porotě SuperStar, když mě něco dojalo, tak místo abych to prodala na kameru, radši jsem se schovala za papír, aby to nikdo neviděl. Prostě, i když jde jen o zábavu, tak jsme natolik velcí egocentrici - jinak bychom ani v showbyznysu nebyli - že to maximálně prožíváme.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak Marta Jandová prožívala ztrátu maminky? Proč se se svým manželem neusadili v Německu? A co si myslí o situaci v této zemi? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.

Proč se raději nevěnujete rockové muzice?

Nedávno mi někdo na Facebooku vyčetl, že vystupuju ve Tváři, že se ze mě stává tvář komerční televize a že bych měla radši jet na turné se svou kapelou. Ale lidi neznají můj úhel pohledu. Že kapela zrovna nefunguje, není moje vina. To se prostě tak seběhlo. Kromě jednoho máme všichni děti, i náš bubeník byl rok na mateřské dovolené, v Německu je to tak běžné. A hypotéka se neptá. Kluci teď navíc jeli turné s nejslavnějším německým zpěvákem, které trvalo tři roky. Jezdili obrovské haly pro patnáct tisíc lidí, vydělali si neskutečné peníze. Našich skalních fanoušků je sice po Německu pořád dost, ale velké kluby nebo haly nezaplní.



A co bude s vaší německou skupinou Die Happy?

Zrovna před pár dny jsme s kapelou hráli na jednom povedeném festivalu a najednou mi zase bylo strašně líto, že tak málo hrajeme, až jsem se klukům na jevišti rozplakala. Ačkoli jsme totiž v tomto obsazení spolu šestnáct let, pořád se máme strašně rádi. Padli jsme si tam kolem krku a já úplně chytla druhou mízu. Ráda bych to zase nějak rozjela, ale už jsme někde jinde. Skoro všichni už taky máme děti. Ale jediná já jsem ta maminka.



Co je teď pro vás nejpodstatnější po profesní stránce? Chcete se víc soustředit na sólovou kariéru?

Sólovou desku slibuju už čtyři roky, do toho přišla Maruška, ale mám už připravených nějakých šest osm písniček. Pár skladeb mám od Marka Ztraceného, taky chci poprosit tátu, aby mi napsal nějakou baladu, ty on umí. Něco mezi Slzy tvý mámy, Otázky a Bonsoir Mademoiselle Paris.