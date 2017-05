Raper Marpo chce dobýt O2 arenu, vystoupí tu příští rok v květnu

„Nic není v životě zadarmo, ale o to víc to chutná, když si to vybojuješ. To, co teď zažíváme, je nádhera!“ říká Marpo. Má se za čím ohlížet. Loni vyprodal dvě haly, čímž vytvořil rekord na česko-slovenské hiphopové scéně. Letos se s TroubleGangem úspěšně zhostil role headlinerů největších Majálesů.

„Zrovna jsme s klukama vzpomínali, jak jsme kdysi sotva hráli na céčkovém pódiu ve tři odpoledne, koukali jsme na velký kapely a přáli si být jednou na jejich místě,“ popisuje Marpo. „O2 arena bude vrcholem naší dosavadní cesty, chystáme koncert, jaký v Československu ještě nebyl.“

Pojetí koncertu v hale bude novátorské. Poprvé tu budou zatažené boční tribuny, aby vznikla co největší plocha na stání. „Naše koncerty jsou o nespoutané energii, být na ploše znamená mít z koncertu maximum,“ uvádí producent akce a manažer kapely Michal Šamánek. Dění by se mělo z pódia přesunout i do kuloárů či dokonce mimo halu. Po skončení koncertu bude přímo v O2 areně následovat afterparty.

Nejvěrnější fanoušci si již rezervovali sedm tisíc vstupenek, zbývající kapacita jde do prodeje v pátek v síti Ticketportal. Jednotné vstupné na koncert je 699 korun.

Marpo – Dead Man Walking