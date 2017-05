Šílenec s make-upem se vrací. V listopadu dorazí Marilyn Manson

Od svých začátků na floridské rockové scéně v roce 1989 Marilyn Manson vystřídal mnoho veřejných podob - gotický šokrocker, člen satanského kultu, viník mnoha podob násilí ve školách, manipulátor, který vymývá dětem mozky, šílenec s make-upem... takhle ho alespoň vidí média.

Mansonovo desáté album původně nazvané Say10 mělo vyjít letos v únoru. Nestalo se. Hudebník posléze trousil vzkazy, podle nichž by nová nahrávka mohla spatřit světlo světa v červnu, v červenci, anebo taky v září. Manson tvrdí, že „nové album bude to poslední, co by lidé čekali po vydání předešlé desky The Pale Emperor. Podle lidí, kteří nahrávku slyšeli, je to něco mezi Antichrist Superstar a Mechanical Animals“.

V Česku vystoupil již několikrát a chystá se sem opět, tentokrát do Tisport Arény, tedy Sportovní haly na pražském Výstavišti, kterou rozbouří 19. listopadu. Předprodej vstupenek bude zahájen 19. května v 9 hodin na webu Goout a v sítích Ticketpro a Ticketstream. Lístky bude možné zakoupit ve dvou kategoriích. VIP vstupenky pod pódium budou stát 1 290, běžné vstupné 990 korun.