Marek Ztracený oslaví 10 let na scéně velkým koncertem ve Foru Karlín

Na podzim to bude deset let od chvíle, kdy Marek Ztracený napsal píseň Ztrácíš, a od té doby vydal čtyři desky a podle vlastních údajů odehrál osm stovek koncertů. A tak došlo i na plnění dávných klukovských snů.

„Stoprocentně to bude největší koncert, jaký jsem kdy odehrál. Nemůžu říkat konkrétní čísla, ale už teď je prodaných víc lístků než na jakýkoliv můj dosavadní sólový koncert,“ říká Ztracený.

Ohledně konkrétní podoby koncertu je však zpěvák zatím spíše tajemný. Avizuje zvláštní hosty, ale jejich jména ještě prozradit nechce. „Nechceme, aby to vypadalo, že zveme lidi hlavně na hosty, tak to totiž není. Podstatné je, aby si s námi přišli užít jedinečný moment,“ vysvětluje. Chybět by neměly zvláštní efekty, které si podobný větší koncert žádá. „Chystáme nějaký videomateriál promítaný na LED obrazovkách,“ odhaluje Ztracený jednu z podob výročního koncertu.

Pro vystoupení ve Foru Karlín se Ztracený dal do holportu s Českými drahami a společně cílí na fanoušky ze vzdálenějších koutů země. Upozorňuje, že mají šanci na koncert do Prahy dojet zdarma. „Funguje to tak, že kdo si koupí vstupenku, e-mailem mu přijde kód, který uplatní v e-shopu Českých drah, a zpáteční jízdenka na koncert se promění v jízdenku zdarma,“ líčí zpěvák. Platilo to jen pro omezené množství vstupenek, které bylo vyčerpáno záhy po začátku prodeje, České dráhy však přidaly ještě další poukázky. „Takže to není neomezené, nebude moct jet vlakem zdarma každý, ale zatím to stále ještě platí.“

Forum je dnes víc než Lucerna

Původně bylo snem každého tuzemského muzikanta vyprodat Velký sál v pražské Lucerně, nyní, zdá se, tuto roli přebírá právě Forum Karlín, kde třeba obdobný koncert k deseti letům na scéně odehrála i Ewa Farna.

„Lucernu jsme samozřejmě taky zvažovali, ale tam je prostě hrozné horko, navíc je o něco menší než Forum. A já si myslím, že tenhle sál v Karlíně se už stal taky prestižním. Svým uzpůsobením se hodí pro scénu, kterou plánujeme. A dneska už Forum Karlín zní líp než Lucerna,“ domnívá se Ztracený.

K listopadovému koncertu však přistupuje s pokorou a vědomím toho, že jde o velké sousto, po kterém se zase vrátí do menších sálů. „Pro mě to nebude žádná změna. Forum Karlín samozřejmě patří mezi ty sály, o kterých člověk sní, když s muzikou začíná, že by si tam rád někdy zahrál, snad aspoň před nějakou velkou hvězdou. Ale když se nad tím zamyslím, tak hraju stejně v klubu pro dvě stě lidí i na festivalu pro deset tisíc,“ uvažuje Ztracený. „A jestli jsem za těch deset let něco zjistil, tak že nezáleží na tom, kde člověk stojí. Zásadní je atmosféra, jestli se lidi nechají strhnout, o což se snažím pokaždé i u publika, které třeba neví, co má čekat. To mě baví nejvíc a myslím si, že ve Foru to bude podobně.“