Texaské rádio nepouští Madonnu, vadí její řeč proti Trumpovi

Madonna v sobotu mimo jiné prohlásila: „Jsem naštvaná. Jsem pobouřená. Ano, přemýšlela jsem hodně o vyhození Bílého domu do vzduchu. Ale vím, že by to nic nezměnilo.“ Později zpěvačka uvedla, že její slova byla vytržená z kontextu a že se vyjadřovala metaforicky.

„Zákaz všech Madonniných písní není věc politiky, ale patriotismu,“ řekl ředitel rádia HITS 105 Terry Thomas magazínu Billboard. „Prostě nám připadá špatné hrát její písně a platit jí poplatky, když dává najevo takové protiamerické názory. Kdyby nás další stanice následovaly, byla by to pro Madonnu silná zpráva.“

Stanice z východotexaského města Texarkana se zaměřuje na hudbu 60. až 80. let. A jelikož není součástí monitoringu, ve skutečnosti není jisté, jak často Madonnu hrála předtím.

Republikánský politik a někdejší předseda dolní komory amerického Kongresu Newt Gingrich už uvedl, že by zpěvačka měla být za svůj výrok zatčená.