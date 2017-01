Díky za trpělivost, vzkazuje Lucie Bílá před odkládanými megakoncerty

Bylo to tehdy hodně vypjaté. „Třicet let se připravuji na tak velký koncert. Posledních několik měsíců poctivě ladím formu psychicky i fyzicky. A teď se mi stalo to, o čem se všem zpěvákům zdá v nejhorších snech. Dvakrát vyprodaná O2 arena a já mám zánět průdušek,“ napsala Lucie Bílá na svém Facebooku 5. listopadu 2016 jen několik hodin před plánovaným sobotním koncertem, po němž měla v neděli následovat druhá, stejně opulentní show.

Reakce fanoušků, kteří na koncert mířili z celého Česka, pojaly celou šíři emocí. Od „Tak holt zajdeme na nákupy a na památky“ po „Jedeme z daleka, mohli jste dát vědět dřív!“ Jenže zdraví člověk neporučí. Bílá podle všeho dorazila na sobotní zkoušku v dobré víře, že to nějak půjde, ale nešlo. „Nemám hlas. Jsem zvyklá jít na pódium v jakémkoli stavu, ale nemůžu jít bez hlasu. Nedovedete si představit, jak je to pro mne těžké,“ dodala v prohlášení.

Oba náhradní koncerty se uskuteční v neděli. Ti, kteří měli vstupenky na 5. listopadu 2016, dorazí ve 20 hodin. Fanoušci s lístky na původní show naplánovanou na 6. listopadu zamíří do pražské O2 areny v čase pro koncert poněkud netradičním. Tuto náhradní show Bílá odstartuje už ve 14 hodin.

Chce hlavně zpívat

Pro zpěvačku to bude premiéra jak v O2 areně, tak co se týká konkrétní výpravy obou vystoupení. Koncerty s názvem Fifty Fifty sice představila už loni v dubnu v Bratislavě, pražská show má však vypadat jinak.

Zazní na ní pochopitelně řada písní, které tvoří průřez tvorbou Lucie Bílé – jak slavné hity, tak i věci z loňského alba Hana. Deska, kterou si zpěvačka rovněž nadělila ke svým padesátinám, ji představuje v nečekané poloze. Bílá tu vsadila na mladou autorskou krev, pod hudbou je podepsaná mimo jiné Katarína Knechtová, pod texty převážně Petr Harazin a Štěpán Petrů z kapely Nebe. Výsledkem je nečekaně svěží a moderní popová nahrávka s drobnou příměsí písničkářství.

Část koncertu bude několikanásobnou zlatou slavici doprovázet symfonický orchestr a další část její vlastní kapela v čele s klavíristou Petrem Maláskem. Na podobě večera se bude podílet režisérské duo bratrů Michala a Šimona Cabanových a důležitou roli bude mít i světlomalíř a showman Alex Dowis, kterého před lety v rámci soutěže CS Talent Lucie Bílá objevila.

Spolupracovala s ním už během svých předchozích Černobílých tour a tentokrát Dowis publiku předvede své novinky.

Show Fifty Fifty odehrála Bílá loni v dubnu hned třikrát po sobě na bratislavském zimním stadionu Ondreje Nepely. Byla to velká pastva pro oči, jak se mohli přesvědčit i diváci ceremoniálu Cen Anděl, kam zpěvačka právě kvůli slovenským koncertům nemohla dorazit osobně, ale pustila telemostem alespoň živou ukázku.

Na scéně, která snesla srovnání se světovou produkcí, se vystřídala řada hostů a efektů včetně balonků nebo cínových vojáčků v životní velikosti.



„V Bratislavě jsem udělala obrovskou show pro oči, ale v Praze chci hlavně zpívat. Proto v aréně chystám něco velkého, ale především pro uši,“ slibuje Bílá. „Chci lidi nalákat do sebe. Nebudu jim odvádět pozornost laserovou show, já jim prostě budu zpívat. O2 arena se mi v minulosti párkrát nabízela, ale já čekala na mimořádný okamžik. Chci své kulaté narozeniny pořádně oslavit a pozvat co nejvíce fanoušků. Ať všichni slyší, že tu jsem, a rovnou říkám, že ještě nějakou dobu tu budu... Svých 50 let totiž považuji za krásné uzavření první poloviny života a bez dlouhého zdržování hurá do druhé,“ dodává s úsměvem.

Háčkovaná srdíčka

Lucie Bílá je kromě fenomenální zpěvačky také velkým dobrodincem. Takže se jejími koncerty opět ponese i charitativní podtext. Na minulých turné byla k dispozici její háčkovaná srdíčka a i nyní se budou prodávat zpěvaččiny vlastnoruční výrobky. Výtěžek z jejich prodeje na pomoc lidem s Alzheimerovou–Fischerovou chorobou.

Bílá ovšem myslí i na věrné fanoušky, a tak každý, kdo na přeložené koncerty přijde, dostane jako dárek a poděkování za trpělivost CD se singlem Hana z poslední desky.

Oba koncerty jsou takřka vyprodané. Na večerní show zbývají ještě i nejlevnější lístky do horního patra haly za 490 korun. Oba termíny potom zájemcům na poslední chvíli nabídnou jednotlivé zbývající vstupenky do dolních ochozů nebo skutečně posledních pár kousků k sezení na ploše.