Na závěr cirkusové přehlídky zažije Letní Letná hned čtyřnásobný Kolaps

Po vydařených Walls & Handbags, kde okouzlili akrobacií na dřevěných lavicích, a loňských Beach Boy(s) letos v samém závěru festivalu chystají Kolaps.

Název naznačuje, o čem bude novinka akrobatické party okolo Petra Horníčka vyprávět. „Zní to docela dost negativně, ale přistupujeme k tomu z několika hledisek. Jednak tu máme kolaps jako životní zhroucení, tedy situaci, která vás smete. Dále však i kolaps pozitivní – když se něco zhroutí, nastane určité vyčištění, které vás posune v životě dál. Pak máme ještě rutinní kolaps, který se v životě neustále opakuje a člověk se z toho nepoučí,“ vysvětluje ústřední postava souboru.

Ve výšce sedmi metrů

Po loňském dovádění na pláži tak Loseři přicházejí s vážnější tematikou. „Představení vykresluje koloběh života od narození po smrt. Obsahuje pozitivní i negativní obrazy. Ale není to depka, prostě život. Co lidé běžně prožívají, ztvárňujeme pohybově,“ popisuje Horníček. Diváci na scéně uvidí dvanáct akrobatů. „Různě pohazujeme s děvčaty, stavíme věže z lidských těl. Je to taková pohybová akrobacie propojená s tancem,“ popisuje styl Losers, který se nazývá „hand-to-hand“, akrobatická gymnastika čili párová akrobacie.

Režisérem je Tomsa Legierski, žák Jiřího Havelky; oba s Losers pracovali už na loňské premiéře. Představení doplní tanec a hlavně živá hudba. „Snažili jsme se inovativně přistupovat k výpravě, používáme efektová světla a navíc animace, což je také novinka pro naše představení,“ láká Horníček.

Kolaps má na Letní Letné premiéru příští čtvrtek, v rámci festivalu se tedy diváci dočkají pouhých tří repríz. Loseři by totiž novinku rádi uváděli už ve svém vlastním prostoru, který nyní chystají v rámci holešovického Vnitroblocku.

„Co se naší scény týče, řešíme nyní různé technické a byrokratické věci. Tam pak budeme Kolaps hrát, ale doufám, že na podzim domluvíme ještě nějakou reprízu jinde. Kolaps je ovšem trochu náročnější na prostor, potřebujeme výšku šest nebo sedm metrů, což bývá v Praze problém,“ dodává Horníček.