RECENZE: Linkin Park těžce míjejí terč. Až se zdá, že střílejí slepými

Linkin Park patřili k průkopníkům nu-metalu a tímto druhdy alternativním, postupem času však stále více mainstreamovým žánrem kombinujícím tvrdé kytary především s hip hopem a svou energickou hudbou si získali velkou popularitu i v Česku. Pak se trochu pustili do experimentování a před třemi lety se zase vrátili ke kořenům deskou The Hunting Party.

One More Light Autor: Linkin Park Hodnocení­: 30 %

Na aktuálním albu One More Light zvolili zase jiný postup. A skalní fanoušci z něj budou nejspíš trochu rozpačití.

Linkin Park se totiž vydali natolik popovou cestou, že je to až neuvěřitelné. To by samo o sobě nevadilo. Skalní fandové by tento krok samozřejmě ořvali, ale méně zaujatým posluchačům může být koneckonců jedno, jestli s dobrou nahrávkou přijdou popaři „od narození“, nebo parta, která si chce trochu zpestřit tvorbu.

Problém je v tom, že deska One More Light prostě dobrá není. Kromě jiného je žalostně neoriginální. Třeba při závěrečné písničce Sharp Edges si výjimečně nemáte chuť propíchnout ušní bubínky. Akorát se dostaví pocit, že už jste ji někde museli slyšet. Třeba od Mumford & Sons.

Podobně skladba Talking to Myself začíná jako lehce rychlejší balada, která by svou melodičností mohla zaujmout a přetrvat, ale někde v polovině se zlomí v elektronickou patlaninu.

Obal desky One More Light

Smutné je, že hudebníci, kteří svou muzikou dokázali pěkně rozproudit krev, si dnes musí vystačit s expresivními výrazy. Ale pokud má publikum dostat do varu výraz „fucking messy“, jímž v singlu Heavy popisují „zatraceně zaneřáděnou mysl“ a ještě jej v písni přenechají mlaďounké hostující zpěvačce, jež si říká Kiiara, vypovídá to o bezpohlavnosti aktuální tvorby Linkin Park pravděpodobně víc, než by si kapela přála.

Linkin Park prostě tentokrát šlápli opravdu vedle a v podstatě jediná věc, kterou je na jejich aktuální desce třeba ocenit, je snaha neustrnout, nejít vyšlapanou cestou a posouvat se. Ano, k tomuto hledání prostě patří i slepé uličky.

Slavná kapela bude patřit k hvězdám festivalu Aerodrome, který se uskuteční 11. června na pražském letišti Letňany. Doufejme, že se ponoří do své staré tvorby. Protože novinka u jejich příznivců pravděpodobně vyvolá leda rozpaky.