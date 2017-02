Už mě nebavilo hádat se, vysvětluje Wronka, proč skončil s Anděly

Proč jste s Cenami Anděl skončil?

Řekl bych, že materiál se unavil. Po třinácti letech jsme jako agentura dospěli k tomu, že už ty ceny nejsme schopni posouvat dál. Zároveň pro mě bylo vysilující komunikovat s lidmi napříč rozhádanou hudební branží a dohadovat se s egy umělců. Rozhodl jsem se, že je nejvyšší čas dát šanci někomu jinému.

Lešek Wronka a Ewa Farna

Byly hádky, jak říkáte, s egy umělců před třinácti lety menší?

Možná. Ale už se mi prostě nechtělo dohadovat třeba o tom, kdo prodal víc desek. To vyhlašuje IFPI na základě exaktních čísel. A aby mě jako pořadatele ceremoniálu popotahovali za nějaké falšování výsledků, to je trošku podpásovka. To samé debaty o tom, kdo je v akademii, zpochybňování, jestli má akademie puvoár něco vyhlašovat, to bylo po několika letech unavující. Nikdy nebudou všichni spokojení.

Máte informace o tom, jak to bude s letošním ročníkem?

Vím, že IFPI dělala výběrové řízení na toho, kdo by jej měl realizovat, ale nic konkrétního se ke mně nedoneslo. Když jsme vraceli licenci, byl už dojednaný konkrétní termín ceremoniálu s Českou televizí i s Hudebním divadlem Karlín, ale záleží na našich pokračovatelích, jestli to využijí, nebo ne.

Do čeho se teď pustíte?

17. března chystáme premiéru muzikálu Ferda Mravenec v pražském Divadle Hybernia. Vlastně to není novinka, napsal jsem ho asi před dvaadvaceti lety v Těšínském divadle a do dnešního dne se tam hraje, mají už přes pět set repríz. Je tedy prověřené, že na děti i jejich rodiče funguje.

Z chystaného muzikálu Ferda Mravenec

Proč tedy Ferdu berete do Prahy?

Chci ho udělat trochu ve větším a ve „vážnějším“ muzikálovém divadle. V Českém Těšíně jsme pracovali přeci jen ve skromnějších podmínkách. Celá tanečně-mluvená část je nazkoušená, teď se šijí kostýmy, pracuje se na scénografii a marketingu a těšíme se na premiéru.

Jak moc se drží děj muzikálu příběhů Ondřeje Sekory?

Libreto, které napsala Iva Peřinová, je jakýsi výcuc ze všech knížek o Ferdovi. Máme tam například scénku, kde jde Brouk Pytlík s Beruškou vysvobodit Ferdu ze spárů mravkolva, což bude choreograficky něco jako kung-fu. Na to se těším. Klíčová je scéna Ferdova odletu vzducholodí, která bude skutečně létat. A Luční koník skáče i dva metry do výšky.

Kdo bude hrát hlavní postavy?

Z castingu nám vyšli mladí, ale zkušení muzikáloví herci. Ferdu hraje Vojta Drahokoupil, známý třeba i ze skupiny New Element, Berušku ztvární Andrea Gabrišová.

Takže stavíte spíše na řekněme muzikálových dříčích než velkých hvězdách.

Ano, potřebujeme někoho, kdo má zmáknuté řemeslo, aby zvládl kromě zpěvu i hodně tančit a hrát.

Kromě toho, že už nebudete pořádat Anděly, jste loni také ukončil spolupráci s Ewou Farnou. Takže Ferda Mravenec teď bude váš hlavní zájem?

Už bych se asi nechtěl starat o individuální umělce. Talent Ewina formátu, který by byl životaschopný a měl nějaký ekonomický smysl, je těžké hledat. Takže mojí stěžejní činností bude muzikál a další akce pro dětské publikum včetně prodeje merchandisingu.

Jaké další akce?

Na léto máme nachystaných devět Radovánek s Ferdou Mravencem, open air odpoledne s koncertní verzí muzikálu a soutěžemi pro děti i rodiče. Chceme si vyzkoušet nosnost celé té značky. Ale myslím si, že Ferda je natolik nosný, že až se vrátí do povědomí dětí, tak bude dobře fungovat.