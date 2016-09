VIDEO: Lenny v „holčičím“ klipu ukazuje mužům vztyčený prostředníček

V klipu k písni Lover hrají jen ženy a jednotlivé typy si vybrala sama zpěvačka. „Lover je zdánlivě o vztyčeném prostředníčku, který máme my ženy občas chuť některým dotyčným mužům nastavit. Ve skutečnosti je tam však i skrytý význam ženské solidarity a respektu vůči sobě,“ vysvětluje Lenny, jež písničku vytvořila spolu se svou spolužačkou z Anglie, Italkou Federicou Giallombardo.

Režie se ujal Tomáš Kasal, který s Lenny spolupracoval již na klipu Hell.o „I když bylo natáčení poměrně náročné a trvalo až do časných ranních hodin, byla to úžasná zkušenost pro nás všechny. Měli jsme skvělý tým a hodně slečen se navzájem skamarádilo,“ vzpomíná Lenny.

Pod produkci písně se podepsal Ondřej Fiedler, tentokrát spolu s Matějem Turcerem z Pulp Studia v Bratislavě, kde se skladba také nahrávala.

Lenny desku podpoří i sérií koncertů, která odstartuje 30. září ve Vratislavicích u Liberce a vyvrcholí 30. října v pražském Lucerna Music Baru.