VIDEO: Lenny míří do Německa s klipem postaveným na poetice hororů

Lenny si po ovládnutí Cen Anděl může připsat další úspěch. Se svou anglicky zpívanou deskou Hearts totiž míří do dalších zemí Evropy. Minulý týden podepsala globální smlouvu s německým vydavatelstvím Universal Music, které ji bude zastupovat pro zahraniční aktivity.



„Je úžasné sledovat, co všechno může dokázat jedna jediná skladba, na které si dáte obzvlášť záležet. Do písničky Hell.o jsme společně s jejím spoluautorem Ondřejem Fiedlerem dali všechno a já mám velkou radost, že teď můžu sledovat její úspěšnou cestu nejen v Itálii,“ uvedla Lenny.

Lenny před časem vypsala soutěž o nejlepší remix svého singlu Hell.o a pro Německo vybrala verzi, kterou vytvořili američtí Fancy Cars. „Každá země vyžaduje osobní přístup, takže jsme se Německu rozhodli nabídnout remix od Fancy Cars. Jsem ráda, že cesta písničky může pokračovat i tam,“ dodává písničkářka.

Úprava Fancy Cars dává vyniknout zpěvaččinu hlasu a video, které vytvořil Matyáš Vorda, zase podtrhuje vyznění textu. „Je to kreslené rukou na papír, potom naskenované a potom jsou ty obrázky v počítači animované,“ líčí bubeník kapely Mandrage vznik lehce hororového videa, jež kombinuje poetiku Addamsových a Mrtvé nevěsty s odkazy na Hvězdné války. Vorda se podílel i na vizuální stránce letošních Andělů nebo loňského výročního koncertu Ewy Farné.