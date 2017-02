Sama jsem nedostala ani korunu, říká Lenny o svém podzimním turné

Na co se vás ptala italská média?

Kupodivu je moc nezajímalo, kdo jsem, ale věci ohledně textů. Třeba proč se Hell.o píše s tečkou, to chtěl vědět každý. Samozřejmě jsem je potěšila tím, že jsem jako malá poslouchala Zucchera. A opakovala jsem to tolikrát, až řekli, že mu dají moji desku.

Zjistila jste, proč se váš singl v Itálii uchytil?

Naše muzika postupně začíná vycházet i v dalších zemích a já zjišťuji, že každá má svoje specifika. Pro Německo třeba vytváříme remix, původní verzi nechtějí. V Chorvatsku nebo Srbsku si zase jako singl vybrali jinou skladbu. Mně původně napsal pán z nezávislého italského vydavatelství, že by měl zájem o Hell.o a je přesvědčen, že bude v rádiích úspěšná. Nakonec se toho chytil tamní Universal. Fascinuje mě, že neznámého interpreta pustí naráz ve více než třiceti rádiích. A je poznat, že když se jim líbíte, tak vám prostě na sto procent věří.

O ten remix si v Německu řekli?

Oslovovali jsme i přímo rádia a je to tak, ale nevím, čím to je, že chtějí hlavně „tuc tuc“ muziku, možná to má kořeny u Kraftwerk. Ale když jsem se koukala do německých žebříčků, tak třeba nový Ed Sheeran se tam taky nevyhrabal nějak vysoko.

Lenny, Hearts Tour (KD Vratislavice, 30. září 2016)

Čili vám to nevadí? Umím si představit, že svoje skladby považujete za hotové tak, jak jsou.

Je potřeba to respektovat. Začínající muzikant musí počítat s tím, že bude své písničky trochu ohýbat, aby se přizpůsobil. Ale dávám si na to pozor, protože nechci z muziky ztratit sebe. Občas se přistihnu, že sama dělám něco elektronického, ostatně poslouchám Skrillexe, Rammstein, Sheerana i Adele.

Je nějaká šance, že do Itálie vyrazíte s vlastním koncertem?

Většina rádií byla otevřená tomu, abychom zahráli ve vysílání. Což se třeba cizím kapelám v českých rádiích neděje, protože jim nikdo nedá takový prostor. Italové jsou teda navíc pankáči, takže jsme někde jen otevřeli dveře a už jsme šli na to. Bez jakékoliv zkoušky. A co se týká koncertování, nebyl jediný novinář, který by se na to neptal. Když tam moje hudba má úspěch, tak podle mě není důvod, abychom alespoň v malém klubu nezahráli. Mám velký zájem tam vystupovat.

Nicméně v březnu budete pokračovat v tuzemském turné k desce Hearts. Změní se něco oproti podzimní šňůře?

Snažila jsem se o změny do té míry, aby byly zajímavé jak pro lidi, kteří se třeba předtím na koncert nedostali, tak pro ty, kterým se koncert líbil natolik, že přijdou znova. A samozřejmě nechci, aby viděli totéž. Základ zůstane stejný. Přece jen je to pokračování a koncerty, které původně ani neměly být a vynutil si je zájem publika, za což jsem vděčná.

Scéna musela být hodně nákladná, na klubové koncerty až nečekaně. Zaplatila se z těch podzimních koncertů?

Něco se pokrylo. Ale otevřeně přiznávám, že já osobně jsem z těch koncertů neměla ani korunu. První člověk, který těm věcem věří, musím být já. Kdybych přišla loni s tušením, že Hell.o budou hrát v Evropě, tak se mi lidi vysmějou. Protože byl problém dostat ho i do českých rádií. A s turné je to stejné. Byla to první šňůra začínající zpěvačky a tomu se muselo leccos podřídit – od velikosti sálů po cenu vstupného. Když jsem řekla, jaké chci projekce, setkalo se to s nepochopením. Nikdo dopředu nevěděl, jak to dopadne, ale já věděla, že to může mít úspěch. Češi přece nejsou hloupí a dokážou ocenit kvalitu. Hrozně mě uráží, když se něco dělá napůl s tím, že je to „jen pro Česko“.

Takže to berete jako investici?

Přesně tak, vrátí se to. Vždycky je mi líto, když si někdo myslí, že se u nás nedá hudbou uživit. Když děláte dobrou muziku s dobrým úmyslem, tak to musí vyjít.

