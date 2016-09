RECENZE: Lenny si dopřála více kytar, její prvotina vyšplhala nad průměr

Aby ne, Lenny totiž představuje polohu, která na tuzemské scéně není příliš zastoupená. Díky školní průpravě korunované úspěšně završeným studiem hudební školy v Británii navíc přináší dotek velkého světa, reprezentovaný mimo jiné nekřečovitou angličtinou.

Hearts Lenny Hodnocení: 80 %

Především jsou to však kvalitní písně, které z desky, jež nese název Hearts, dělají nadprůměrný debut. Za většinou z nich stojí silná dvojice, kterou Lenny tvoří s producentem a spoluautorem desky Ondřejem Fiedlerem. Ač je grafika alba takřka kompletně vyvedená v lehkém odstínu růžové, rozhodně to není muzika „pro holčičky“. Zpěvačka tu sice akcentuje vztahové peripetie, ale texty nekončí u brekotu do polštáře.

Lenny se zatím profilovala především jako zpěvačka a klavíristka. Proto může překvapit, jak moc je deska Hearts postavená na kytarách. Klavírní balady samozřejmě nechybějí, ale jsou tu písně jako Standing At The Corner Of Your Heart, jejíž úvod na akustickou kytaru zní prosluněně a samozřejmě, jako by vypadl z reklamy na ranní cereálie.

Obal desky Hearts

Zároveň si tu své najdou i příznivci říznější muziky. Pořádně do kytar se Fiedler opřel třeba ve skladbě FUN nebo v už zveřejněných singlech Hell.o a Lover.

Výsledkem je deska dostatečně rozmanitá na to, aby po několika písničkách nesplývala dohromady, a přitom nikterak žánrově rozbitá. Tomu samozřejmě napomáhá chraplák, který už má Lenny za ty tři roky pomalého budování pozice jako jasně rozpoznatelnou značku.

Zpěvačka se snaží maximálně vystupovat sama za sebe bez jakékoliv protekce, ale v hodnotícím textu by mělo zaznít, že díky své matce Lence Filipové byla Lenny odmalička hudbou obklopená a trochu talentu možná i podědila. Obojí dokázala zúročit jak díky londýnskému studiu „písničkářství“, tak trpělivou prací, kdy na první desku nespěchala.

Zdařilý debut je zároveň relativně vysoko nastavenou laťkou. Snad ji Lenny v budoucnosti nesníží.