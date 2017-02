Až jsem se rozbrečela, říká Lenka Nová o Čtyřicítce, s níž jede na turné

„Udělali jsme desku, která u lidí vzbudila ohlas, takže jsem měla pocit, že by mohli chtít přijít i na koncert. Živé hraní je základ mého fungování v muzice, takže ten proces byl přirozený,“ vysvětluje Nová.

Zpěvačka navštíví desítku měst a turné uzavře 21. května v pražském Studiu DVA. Dva koncerty v ostravské Heligonce jsou už nyní vyprodané. „Ovšem začali se už ozývat další pořadatelé, takže možná něco přibude a vypadá to, že budeme pokračovat i na podzim,“ slibuje Nová.

Na říjnovém křtu se hrálo osm nových skladeb s texty Michala Horáčka, na jarním turné by jich mělo zaznít všech jedenáct. „Zkusíme to, chtěla bych přehrát celou desku. Některé jsou samozřejmě žánrově zařazené trochu jinak, ale chci si udělat třeba úplně jiné aranže,“ odhaluje zpěvačka přípravy koncertů. Samozřejmě zazní i písně ze starších sólových desek. Otázka, zda přehrát novinky v kuse a v pořadí jako na nahrávce, nebo je mezi prověřené kousky „rozpustit“, však zůstává zatím otevřená. „Pořád to ještě řeším. S tím pořadím jsme si pohráli a myslím, že to funguje jako celek. Ale je to otázka. I já jako divák takovýhle koncept ne vždycky přijmu,“ tvrdí Nová.

Jak byla vlastně tematicky pojatá deska, na níž Michal Horáček rozpracoval pocity a prožitky generace čtyřicátnic, úspěšná? „Prodeje v číslech ještě neznám, ale co jsem sledovala, deska se nějaké tři nebo čtyři měsíce držela mezi pěti českými nejprodávanějšími alby. Prodeje budou určitě nižší než v minulých letech, ale s ostatními komerčně úspěšnými interprety jsme drželi krok, takže já to určitě považuju za úspěch. A když odhlédnu od prodejů, tak já osobně jsem se Čtyřicítkou opravdu spokojená, což taky neplatí vždycky,“ tvrdí zpěvačka.

Pramení to i ze skutečnosti, že nahrávání se střetlo s osobním rozpoložením Lenky Nové. „Nebyla jsem na tom v osobním životě dobře a příběhy na desce jsou i o takových věcech. Michal jich napsal jedenáct, vtiskl do nich nějakou svoji životní zkušenost, já vložila tu svou a nemusela být nutně stejná. A ani posluchač asi nemusí detailně pochopit, o čem on píše a já zpívám. Pokud se ho to však nějak dotkne a spojí s jeho vlastními prožitky, splní to svůj účel. Hudba, to jsou hlavně emoce,“ vysvětluje Nová.

Velký podíl na úspěchu Čtyřicítky má podle ní i producent Michal Pekárek. „Udělal vážně výborný zvuk. Poslal mi nějakou verzi, která mi přišla dobrá. Potom pracoval na jiných nahrávkách, takže si na to sedl až po čase a poslal nový mix, a to jsem se normálně rozbrečela. To bylo prostě ono,“ přiznává.