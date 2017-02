GLOSA: Lady Gaga si podmanila Super Bowl, vsadila přitom hlavně na hudbu

Sice nepřišla ani v šatech z masa, ani na pódiu neodhalila umělý penis jako dříve, ale to by v civilnosti, již hlásá od svého loňského alba Joanne, nedávalo smysl.



Přesto se Lady Gaga obklopila několika desítkami tanečníků, i během třináctiminutové show se zvládla převléct a pyrotechnikou ani vizuálními efekty se rozhodně nešetřilo. Vrcholem celé show byl paradoxně její začátek. Zpěvačka se objevila na střeše stadionu a po úvodních tónech se plavným skokem snesla dolů na pódium. Sice zavěšená na lanech, ale to nemohlo být z publika poznat.

Ale Lady Gaga skutečně vsadila hlavně na muziku. Po úryvcích patriotických songů God Bless America a This Land Is Your Land a zmíněném skoku do hlubiny stadionu nabídla medley svých vlastních hitů – Poker Face, Born this Way, Telephone či Just Dance.

Během těch třinácti nejsledovanějších a nejdražších minut amerických televizí, si Gaga přidřepla i ke klavíru a odzpívala baladu Million Reasons z aktuální desky Joanne. Během ní také pozdravila rodiče. To už rozhodila vlasy, takže nepřipomínala Marilyna Mansona jako na začátku show. Vystoupení uzavřel hit Bad Romance a ještě větší skrumáž tanečníků.

Nutno poznamenat, že okázalé show popových hvězd v přestávce Super Bowlu jsou novodobá záležitost. Až do konce osmdesátých let této podívané dominovaly hlavně pochodové kapely. Tradici největších popových ikon na Super Bowlu odstartoval až v roce 1993 Michael Jackson. Následovala vystoupení Diany Rossové, Jamese Browna či Smokeyho Robinsona a v posledních letech i kapel jako U2, Rolling Stones, The Who nebo Coldplay.

Oproti většině z nich byl set Lady Gaga rozhodně nejakrobatičtější, ve srovnání s loňským aktivismem Beyoncé také striktně apolitický a u vědomí proslulé bradavkové aféry Janet Jacksonové rovněž prost všech skandálů.

Kdo by čekal, že čistou oslavu hudby nabídne zrovna kdysi tak kontroverzní Lady Gaga! Ale bylo to osvěžující.