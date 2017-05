Ve Varech bude za Česko soutěžit Křižáček, historická road movie s Rodenem

Film režiséra Václava Kadrnky Křižáček se odehrává v době vrcholného středověku a je inspirovaný romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Vypráví příběh malého chlapce, který pod vlivem legend o dětských křížových výpravách, uteče z domova.

Slovenskou produkci v hlavní soutěži zastoupí film Čiara režiséra Petera Bebjaka o osudech mafiánů a zločinců slovensko-ukrajinském pohraničí. V hlavních rolích se objeví Emília Vášáryová nebo Zuzana Fialová.

Kromě soutěžního programu jsou připraveny retrospektivy i přehlídky zajímavých novinek včetně Cannes, odkud řada snímků zamíří i do našich kin. Vítězný snímek Čtverec Rubena Östlunda a další čtyři oceněné filmy z Cannes zakoupila Film Europe Media Company.

Velkou cenu poroty si odneslo drama režiséra Robina Campilla 120 tepů za minutu, Cenu poroty Neláska od Andreje Zvjaginceva a cenu za scénář společně Jorgos Lanthimos za horor Obětování posvátného jelena a režisérka Lynn Ramsey za thriller You Were Never Really Here. Vítězné snímky se představí na festivalu Be2Can, který se bude konat od 4. do 10. října. Posléze se objeví v dalších kinech pod značkou Be2Can Distribution

Čtyři ze soutěžních filmů přiveze do ČR distribuční společnost Aerofilms. Německý thriller o pomstě Odnikud režiséra Fatiha Akina dostal v Cannes cenu za nejlepší ženský herecký výkon pro Diane Krugerovou. Dorazí k nám i drama Happy End v režii Michaela Hanekeho s Isabelle Huppertovou v hlavní roli, novinka Françoise Ozona s názvem Dvojí milenec a Měsíc Jupitera z dílny maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa.