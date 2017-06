Píše Foglar, solí Marvel. Kurtizány udělaly z Mirka Dušína Batmana

„Na to, že půlka lidí pod pódiem byli němečtí fanoušci Rammsteinů, tak na nás byli moc hodní a hrálo se nám skvěle. Poslechli si nás, tleskali a někteří se i vrtěli,“ líčí zážitek kytarista kapely Tomáš Vartecký.

„Hlavně jsem rád, že jsme si mohli zahrát na tak velkém pódiu a na takovémhle aparátu. Je to cenná zkušenost,“ přiznává Vartecký. Kromě sdílnosti či uzavřenosti fanoušků se předkapely totiž potýkají také s tím, že jim zvukař hlavních hvězd často nepřeje a pouští je potichu. „To se nestalo a je to pro nás asi to hlavní. Představa, že slezu z pódia a někdo se zeptá – A to už jste hráli? – je hrozná,“ říká Vartecký.

Rammstein v Praze hráli krátce po teroristickém útoku na koncert Ariany Grande v britském Manchesteru. Prohlídky při vstupu na stadion proto byly možná pečlivější, z pohledu návštěvníků se ovšem ve Vršovicích nijak extra velké manévry nekonaly. Jak to vnímala předkapela? „No, já osobně jsem ještě nehrál na koncertu, kde by se po zvukové zkoušce objevili psovodi a prošli celý areál,“ říká Vartecký. „Takže to byla pro mě rozhodně novinka. Kdybych měl v tašce kilo kokainu, byl bych asi trochu nervózní,“ dodává se smíchem.

Zároveň ovšem Vartecký říká, že bezpečnostní opatření jsou na místě. „Vůbec netvrdím, že by se to nemělo dělat nebo že bych z toho byl rozčarovaný. Jen jsem to zažil poprvé,“ říká.

Z komiksu do naší doby

Kurtizány nyní hrají v nové sestavě. Varteckého a baskytaristu Janíka Ruppricha doplňuje bubeník Marek Macháček, kytarista Kryštof Bartakovič a zpěvák Dan Kurz. V Edenu zazněly i písně z chystané desky Mirek Dušín. Mimo jiné titulní píseň, která svým názvem evokuje foglarovský Modrý život. „Je to příběh o tom, jak se Mirek Dušín ocitne v naší době a je z toho nešťastný. Jako bývalý komiksový akční hrdina se rozhodne s naší současností něco udělat,“ popisuje Vartecký. Jenže Dušín v písni chápe, že se schopnostmi, které mu Jaroslav Foglar přisoudil před osmdesáti lety, už dnes neuspěje. A tak se rozhodne, že se naučí létat.

„Takže přijede vlakem na hlavní nádraží, přesedne na poslední metro, dojede na Nuselský most a skočí dolů. V refrénu se zpívá: Mirek Dušín jako Batman, to je nadčasovej typ. Píše Foglar, solí Marvel, je to hodně rychlej šíp,“ odhaluje Vartecký obsah písně. „A všichni samozřejmě doufáme, že poletí!“

Zbytek nebude držet stejný styl, například píseň Fanklub, kterou nyní Kurtizány také hrají, je slovy kapely „už zase temnota“. Album je plánované na podzim, či jaro příštího roku. „Po osmi letech není důvod nějak zvlášť pospíchat,“ soudí kytarista.