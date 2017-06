Velký dirigent, vzpomíná na Bělohlávka polský skladatel Penderecki

Ten přijel dirigovat závěrečný koncert, na němž večer v Obecním domě provede se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu svou Symfonii č. 7 „Sedm bran jeruzalémských“.

„Je to pro mne šok, že se to stalo během mého pobytu v Praze. Bělohlávek byl jedním z největších dirigentů. Opakovaně mne zval do Prahy. Je to obrovská ztráta pro českou i světovou hudbu,“ prohlásil Penderecki po minutě ticha, kterou všichni přítomní Bělohlávka uctili.

Ke kondolenci se připojila i Pendereckého manželka, která 83letého skladatele doprovází. „Kdykoli jsem pobývala někde, kde Jiří Bělohlávek zrovna dirigoval, šla jsem se podívat. V Polsku už jedenadvacet let vedu Velikonoční festival, na který jsme několikrát pana Bělohlávka zvali. Před třemi lety u nás skutečně vystoupil. Myslím, že to bylo podruhé, co byl v Polsku,“ uvedla Elzbieta Penderecká. „Vzpomínám, jak u nás dirigoval Dvořákovu Sedmou symfonii. Bylo to nejlepší provedení, jaké jsem kdy slyšel,“ doplnil ji ještě manžel.

Vymyslel nový nástroj

K Pražskému jaru má Penderecki výjimečný vztah. „V padesátých letech bylo těžké jezdit do zahraničí. Roku 1956 se mi poštěstilo jet do Prahy, kde jsem se šel podívat i na Pražské jaro. Byla to pro mne událost,“ poznamenal.

Symfonii č. 7 napsal roku 1996, poprvé zazněla o rok později v Jeruzalémě, který tehdy slavil 3 000 let své existence. Penderecki pro tuto skladbu vymyslel i zvláštně upravený bicí nástroj tubafon. „Jsou to vlastně trubky z PVC, které se nařežou na jednotlivé díly a sestaví se do dřevěné konstrukce. Není to jednoduché, ale poměrně laciné,“ konstatuje autor.