K oslavě čtvrtstoletí hlásí Kryštof vyprodaný Strahov a nové best of

„Bude to náš splněný sen,’' říká zpěvák Richard Krajčo o chystané show. „Urazili jsme dlouhou cestu od prvního koncertu, na který přišlo méně lidí, než nás bylo v kapele, až po téměř sto tisíc lidí na vyprodaném halovém turné k albu Srdcebeat a na našem vlastním festivalu Kryštof Kemp.“

Krajčo tvrdí, že strahovská akce má udělat radost skupině i fanouškům. „Vždy pochybuji, zda budou mít naše projekty úspěch a zda fanoušky zaujmou. A vždy mě neuvěřitelně těší, že nám stále věří a jsou ochotni čekat i rok se vstupenkami na poličce, než nadejde den D. Mnozí zřejmě dostali lístky jako dárek na Vánoce, tak jim dávám novoroční slib, že se mají na co těšit,“ říká dále.

Koncertem na Strahově se naplní slib, který zpěvák dal ostatním členům Kryštofa na začátku fungování kapely a veřejně jej pronesl v roce 2001 při natáčení vůbec prvního dílu hudebního televizního pořadu Ladí neladí - jednou si zahrát na fotbalovém stadionu.

Kryštof začínal v klubech a kulturních domech, které pro radost obráží dodnes. Hrál v divadlech, aulách univerzit i kinech. S vydáním každého alba počínaje Rubikonem míří i do hal. „Tohle bude zase nová zkušenost a my se budeme snažit, aby to byla show, na niž fanoušci nezapomenou,“ slibuje Krajčo.

„Kluci už pilně přemýšlejí nad playlistem a je docela fuška vybrat, co budou hrát. Pár písní se jim totiž za kariéru povedlo. Máme i první návrhy scény, o níž stále diskutujeme. Takže byť do září nebudeme prakticky nikde vystupovat, práce kvůli Strahovu bude dost,“ podotýká manažer Jan Lippert.

Režisérkou koncertu bude, stejně jako v případě Srdcebeat Tour, partnerka Richarda Krajča, filmařka Karin Babinská. K výročnímu koncertu vyjde i druhé “best of” album kapely nazvané příznačně “25”.