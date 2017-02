Kryštof přidává koncert na Strahově, na pódium pozve Hodiny i Jelena

„Když jsme na začátku letošního roku oznámili vyprodaný koncert na Strahově, řada fanoušků nás zavalila žádostmi, abychom přidali další, protože se na ně nedostalo. Dlouho jsme to zvažovali a nakonec se rozhodli do toho jít. Možná je to naposledy, kdy si takhle na fotbalovém stadionu zahrajeme. A když už chystáme mimořádnou show, tak ať má možnost to vidět co nejvíce lidí,“ říká zpěvák Richard Krajčo.

Předprodej začne 14. února, vstupenky ke stání budou k dostání v síti GoOut, lístky na stání i na tribuny nabídne Ticketstream.

Koncerty na Strahově nebudou stát jen na kapele, která letos slaví pětadvacet let na scéně. Před Kryštofem oba dny postupně zahrají skupiny Hodiny, Sebastian a Jelen. „Jsou mladí, nadějní, plní energie, hrají a zpívají česky. Přesně jako my v našich začátcích. Zároveň mají už nějaké zkušenosti, takže by se nemuseli velkého davu zaleknout,“ podotýká Krajčo.

K výročnímu koncertu vyjde i druhé „best of“ album kapely nazvané příznačně „25“. Bude obsahovat největší hity Kryštofa s důrazem na alba vydaná po první výběrovce Poločas. Bonusem budou čtyři nové písně, které kapela dopilovala na lednovém soustředění. „Můžeme prozradit, že tři budou řekněme rychlejší a jedna pomalejší, a pracujeme na nich s českými i americkými producenty,“ dodává Krajčo.