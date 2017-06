VIDEO: Chci být tvým majákem. Kryštof zahájil oslavy rozverným klipem

„První červen se u kapely Kryštof tradičně nese v duchu oslav. Před dvěma lety vydala úspěšnou desku Srdcebeat, její frontman Richard Krajčo slaví narozeniny a navíc naplno odstartovaly oslavy čtvrtstoletí Kryštof na hudební scéně,“ uvedla Štěpánka Batíková z Universal Music. K této příležitosti kapela vypouští do světa videoklip a singl Šňůry, jenž se spolu s dalšími třemi novými písněmi objeví na best of albu. To vychází 23. června pod názvem „25“.

„Šňůry jsou v podstatě milostná píseň, píseň o odevzdání a tomu odpovídá i klip,“ popisuje Richard Krajčo. „Karin (Babinská) tedy vlastně jen zapla kamery a natočila jeden z významných okamžiků našeho společného života,“ dodává.

Singl kapela natáčela během letošního jara v New Yorku s producentem Yaronem Fuchsem, se kterým spolupracovala i na multiplatinové desce Srdcebeat. O zvuk se postaral několikanásobný držitel Grammy Neil Dorfsman. Kryštof k nahrávání přizvali také mladého producenta Ondřeje Fiedlera, jenž stojí za oceňovaným albem Lenny - Hearts či aktuálním hitem Když nemůžeš, tak přidej skupiny Mirai.

Užít si Šňůry a další nové skladby naživo budou moci fanoušci 16. a 17. září na velkém koncertě Kryštof na Strahově na Stadionu Evžena Rošického. Na druhý termín jsou vstupenky ještě k dostání.

Nový klip kapely Kryštof: