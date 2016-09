PRVNÍ DOJMY: Při pohledu na svůj příběh by Jan Němec řičel smíchy

Četný upatlaný sex včetně nehtů zarytých do stěny ani balkánský kolorit Československa 60. let by přitom tolik nekřičely, kdyby jim coby rukojmí neposloužil Jan Němec, filmař stojící o několik tříd výše a současně v podání Kryštofa Hádka jeden z hrdinů snímku. Zápletka vyšla z Němcových osudů roku, v němž pašoval do rakouské televize záběry ruských tanků v Praze.

Ovšem zahraniční stranu projektu zajímá více režisérova „spojka“ Helmut Zilk, pozdější starosta Vídně, který v 60. letech připravoval živé vysílání z Prahy, zasloužil se o vysílání záběrů z invaze, nicméně posléze čelil obvinění, že se zapletl s StB. Takže film buduje portrét muže se slabostí pro ženy a peníze, jenž se proto stane vydíratelným, ale v rozhodující chvíli se zlu postaví.

Bohužel tak činí na hraně parodie, kdy se směje i ten lustr z českého křišťálu coby mrzký úplatek za donašečovy služby, neřkuli Jan Němec na filmařské věčnosti. V rakouské verzi se pere s estébáky o materiály jako Bond, s Zilkem o vnadnou herečku jako puberťák, rozervaně hýří a uniká kulkám ve studiu.

Rovněž Zilk s pomocí kamarádů od karet a CIA nakonec vytře komunistickým agentům zrak, což je nejlepší pomsta za příšerně letákové výroky o „buržoazní Zlaté palmě z Cannes“. A děs korunuje školácky popisná režie, již Němec z duše nesnášel. Naštěstí si před smrtí natočil vlastní závěť Vlk z Královských Vinohrad, která jde do kin týden před Krycím jménem Holec. Nebe a dudy.