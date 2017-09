VIDEO: Co dělal Blade Runner v roce 2036? Odpoví syn Ridleyho Scotta

11:43 , aktualizováno 11:43

Co se stalo ve světě Blade Runnera za třicet let, mezi prvním filmem z roku 1982, jehož děj se odehrával v roce 2019, a pokračováním, které jde do kin 5. října pod názvem Blade Runner 2049? Odpověď přináší pohled na Blade Runnera v roce 2036.