VIDEO: Kráska a zvíře už je v předprodeji a představuje nové ukázky

Klasický příběh chytré a půvabné dívky, která se vydá do tajemného zámku, zfilmoval režisér Bill Condon. Ten stojí za snímky Mr. Holmes nebo Dreamgirls. V roce 1999 získal Oscara za scénář k filmu Bohové a monstra.

Hlavní roli krásky Belle ztvární Emma Watsonová, postavy zakletého prince, který se proměňuje ve zrůdu, se ujal Dan Stevens. Ten se proslavil především britským seriálem Panství Downton. Dále se ve filmu objeví Emma Thompsonová nebo Luke Evans.

„Tento film je výjimečný tím, že jeho tvůrci vzali něco, co je divákům dobře známé a mají to rádi, a nějakým způsobem se jim podařilo zachovat to povědomé, ale současně to obohatit,“ míní Watsonová.

Do českých kin Kráska a zvíře vstoupí 16. března 2017. Předprodej lístků začal v úterý 31. ledna.