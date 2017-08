Ani podzim nebude hudby prost, Česko navštíví Queen nebo Nick Cave

Už v září, konkrétně v sobotu a v neděli 16. a 17., vystoupí kapela Kryštof na očekávaném koncertě na Strahově, čímž odstartuje oslavy čtvrtstoletí na scéně, kterým bude zasvěcený příští rok. Sobotní koncert je vyprodaný, na neděli ještě vstupenky jsou.

Marta Kubišová v klipu Monkey Business Sex and Sport? Never!

Tři velké a zajímavé akce chystají tuzemští hudebníci i na říjen. 19. října vystoupí Jaromír Nohavica v pražské O 2 areně, kam se vrací po čtyřech letech, 27. října Marta Kubišová zazpívá v Lucerně naposledy a 28. října se hlavně dětem představí v O 2 areně dvojice Svěrák a Uhlíř. V pondělí 16. října se na stejné místo opět vrátí legendární skladatel Ennio Morricone. Dirigovat bude Český národní symfonický orchestr a pěvecký sbor, které předvedou průřez jeho filmovými melodiemi. Ve čtvrtek 26. října přijede rovněž do libeňské hokejové haly Nick Cave se svou kapelou The Bad Seeds.

Hudebními událostmi bude nabitý především listopad. Hned první den v měsíci přijede fanoušky potěšit kapela Queen spolu se zpěvákem Adamem Lambertem. Tohle spojení vyvolává kontroverzi, ale je potřeba uznat, že ač Freddie Mercury je nenahraditelný, Lambertovi to se „zbytkem“ Queen sluší více než jeho předchůdci Paulu Rodgersovi.

V úterý 7. listopadu dorazí do Kongresového centra kytarista Chris Rea, 14. listopadu do O 2 areny zavítá v rámci návratu projekt Gorillaz. V naší největší hale dále vyvrcholí dvě tuzemská turné – Chinaski se tu představí 16. a Kabát 28. listopadu. V Tipsport Areně vystoupí 19. listopadu Marilyn Manson a ve stejný den poctí brněnskou DRFG Arenu show ze svého aktuálního turné Bryan Adams. Výroční koncert chystá na 27. listopadu do pražského Fora Karlín Marek Ztracený.