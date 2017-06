Koncert hvězd pro Manchester odvysílá ČT art v přímém přenosu

Koncert hvězd nazvaný One Love Manchester se bude konat necelé dva týdny poté, co útočník Salman Abedi zabil dvaadvacet lidí během koncertu Ariany Grande v Manchesteru. A právě zpěvačka Ariana Grande nedělní benefiční koncert pro oběti teroru zahájí.

Na pódiu ji doprovodí velké hudební hvězdy, mimo jiné Justin Bieber, Usher, Katy Perry, Pharrel Williams, Take That, Miley Cyrus nebo Coldplay. Přímý přenos ze stadionu Old Trafford, který má kapacitu padesát tisíc lidí, bude trvat zhruba tři hodiny.

Výtěžek z charitativního koncertu půjde do fondu, který založilo město Manchester společně s britským Červeným křížem. Jde o sbírku, jež má pomoci rodinám obětí teroristického útoku.