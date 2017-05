KOMENTÁŘ: Jak piráti kradli Piráty. Jen ten český film je jim ukradený

Pokud prý od studia Disney nedostanou výkupné v bitcoinech, vyhrožují, že pustí volně na internet prvních pět minut snímku a pak další dvacetiminutové úseky. Vedení firmy Disney zase prohlašuje, že platit nebude a že celý případ předalo policii.

Samozřejmě je možné, že jedni či druzí blafují. Buď piráti, kteří k přísně střeženým kopiím nákladného hitu ve skutečnosti nepronikli, nebo Piráti, jejichž producenti raději v tichosti zaplatili, aby zamezili vyšším škodám kvůli nízkým tržbám v případě úniku. Ostatně už existuje také spiklenecká teorie, že jde o rafinovaný reklamní trik, a lovci senzací brouzdají internetem, kde údajné pirátské kopie Pirátů slavně odhalují a posléze neslavně doznávají, že jde jenom o podvrhy. Zatím.

Chtělo by se mávnout rukou: dejte pokoj s virtuální přetahovanou. V době, kdy reálné pirátské čluny unášejí rukojmí, kdy se ve válkách používají lidské štíty a teroristé popravují lidi bez vyjednávání, má kočkování kolem pohádkových Pirátů povahu okrajové lapálie. Dokonce někdo fandí šikovným počítačovým mágům, kteří obelstili prohnilé hollywoodské boháče.

Jenže tak se to nedá brát. Jestli hackeři dotyčný film opravdu mají, byla to prostě krádež, a pokud za něj chtějí výkupné, je to vydírání. Romanticky se může tvářit leda tak Johnny Depp jako kapitán Jack Sparrow na palubě své kocábky v Pirátech z Karibiku, s přimhouřením obou očí ještě snad náruživý fanoušek, který by novinku uzmul nezištně z čiré nedočkavosti a výhradně pro vlastní potěšení. Ale když vám někdo ukradne peníze a za jejich vrácení bude navrch požadovat odměnu, taky ho nazvete zlodějem, a ne Robinem Hoodem.

Navíc s jídlem roste chuť. Nemluvě o jiných cílech od úřadů po nemocnice se nedávno terčem hackerů staly nové díly vězeňského seriálu Orange Is the New Black a studia již přiznávají, že původní otázku, jak útoky zastavit, nahradila jiná, v podstatě rezignovaná: kdo přijde na řadu příště.

Od velkofilmů po nezávislé projekty. „Nezávislí sice nemohou vypsat stejné šeky jako Disney, ovšem jejich filmy mohou mít stejné potenciální publikum. Musíme zkrátka předpokládat, že každý, kdo chystá něco hodně viditelného, se může stát obětí,“ prohlásila Jean Prewittová z Nezávislé filmové a televizní aliance.

O tom, co se děje s daty obsahujícími další karibské dobrodružství, má běžný smrtelník jen mlhavou představu. V digitálním věku samozřejmě neprojde pirát vrátnicí studia v přestrojení za svačináře a zpátky si neponese v krabici od pizzy filmový pás. Jeden z producentů potvrdil, že mají „zálohy záloh souborů“ a v nejhorším případě by mohli celý film vytvořit znovu od nuly.

Ale to není řešení.

Jako je před tradičními zloději asi nejbezpečnější úplný žebrák, nejlepší ochranou proti filmovým krádežím je točit snímky, které nikoho nezajímají. Důkaz? Protipirátská agentura jedné britské společnosti například našla „jen“ padesát tisíc internetových odkazů na pirátské kopie oscarového favorita – retromuzikálu La La Land, zatímco u každého dílu ze série teenagerské fantasy Hunger Games jich odhalila více než dvě stě tisíc.

Možná světu plačícímu, že únikům nelze uniknout, může náš film zase jednou ukázat cestu. S výjimkou několika atraktivních titulů se české snímky totiž ve velkém nekradou. Jinými slovy, i zlodějům mohou být ukradené.