KOMENTÁŘ: Co si Oscary vyberou z Globů? Téma, řemeslo, či Trumpa?

Zahraniční kritici působící v Hollywoodu, kteří Zlaté glóby vyhlašují, si tradičním rozdělením filmů na „vážné“ a „nevážné“ svou volbu hodně ulehčují. Proto také málokdy překvapí, oba vítězné snímky patřily k favoritům, byť La La Land celkovým počtem sedmi trofejí vytvořil historický rekord Glóbů.

Naopak ve skupině dramat se soškami šetřilo, dvě trofeje – pro herečku Isabelle Huppertovou a za nejlepší neanglicky mluvený film – má jen francouzský případ znásilnění Elle. Vítězný Moonlight dostal jedinou cenu stejně jako herci Casey Affleck z dalšího obrazu dospívání v Místě u moře, Aaron Taylor-Johnson ve vedlejší úloze jiného „znásilňovacího“ thrilleru Noční zvířata či Viola Davisová z afroamerického sociálního dramatu Fences.

Sečteno a podtrženo, v dramatech opakovaně bodovalo černošské prostředí, násilí a dospívání. Proti nim se pak rozklenula dokonala souhra vytříbených řemesel La La Landu, který si připsal i nejlepší režii, scénář, hudbu, píseň a nejlepší herce „lehké múzy“, Ryana Goslinga a Emmu Stone.

Pro Americkou filmovou akademii to značí dilema. Buď vyznamená politicky korektní společenské téma, aby tak jako loni neschytala kritiku za „příliš bílé Oscary“, nebo se bude držet přísně profesních měřítek. Teoreticky má ještě třetí cestu, nominovat 24. ledna úplně jiné tituly, ale zrovna oba hlavní vítěze Glóbů může sotva vynechat.

Paradoxně zajímavější než dvojaké filmové výsledky se jeví Glóby rozdané za televizní tvorbu, už proto, že padl diktát Hry o trůny. Ceny totiž sbíraly vesměs loňské premiéry: komediální Atlanta, zákulisí britské královské rodiny The Crown, skutečný případ v minisérii The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, herecky silný špionážní příběh The Night Manager či justiční Goliáš. Dominanci HBO tak nahradili jiní hráči, společnosti FX, AMC či Netflix.

Ve dvou ohledech oscarový večer Glóby napodobí zcela jistě: v dojemné vzpomínce na Carrie Fisherovou a její matku Debbie Reynoldsovou a v četných narážkách na Donalda Trumpa. Nastupující americký prezident ovšem přes média vzkázal, že ceremoniál nesledoval a že ho kritika od „liberálních lidí od filmu“ v čele s nositelkou čestné ceny Meryl Streepovou, stoupenkyní Hillary Clintonové, vůbec nepřekvapuje. Vlastně už nikoho. Je to podobný folklór jako tuzemské umělecké tažení pro Miloši Zemanovi.