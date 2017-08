KOMENTÁŘ: Sanitka, Ordinace. Kolik doktorů je v televizi vážně potřeba

8:56 , aktualizováno 8:56

Vypadá to na recidivu vleklé seriálové nemoci, drazí televizní pacienti. V Sanitce se nám doktor Jandera sbližuje s Eliškou, do Nemocnice na kraji města nastupuje čerstvě promovaný doktor Peterka, v Modrém kódu posílí tým doktorka Zoja, do Ordinace v růžové zahradě míří premiérový doktor Marek a ze všech si utahuje Dr. House naládovaný narkotiky.