Napsal píseň pro Kelly Family, teď chystá skladbu na novou desku Gotta

„Můj kamarád Norbert Peticzky se zná s Kathy Kelly, která dělá Kelly Family produkční a v kapele hraje i na klávesy. Já jsem píseň Miracles napsal, on ji otextoval a původně ji oni dva spolu nazpívali jako duet,“ líčí Kubín, jak spolupráce se světovou kapelou vznikla. Členové Kelly Family se nakonec rozhodli, že skladbu zařadí na vlastní album.

Proti původní verzi doznala píseň změn, kapela si ji pro svou potřebu znovu zaranžovala. A porovnat to může i běžný posluchač. „Moje původní aranžmá je ke slyšení právě ve verzi Norberta s Kathy Kelly. Ta je například na YouTube. A jejich varianta se mi moc líbí, udělali to krásně. Kupodivu přidali ještě jednu sloku, ale sedí do toho, jak se říká, jako ‚zadek na hrnec‘,“ tvrdí Kubín.

Píseň Miracles v podání Kelly Family

Jak už bylo řečeno, na nové desce Kelly Family jsou jen čtyři nové skladby a ta Kubínova dokonce není na základním albu, ale jen na jeho rozšířené (a o stovku dražší) podobě označené slůvkem deluxe. „Vlastně nevím, jak se k tomu stavět. Jestli je to pocta, když je to deluxe verze, nebo naopak, když se k tomu nedostanou všichni. To je pro mě záhada,“ směje se Kubín. „Ale samozřejmě jsem rád, že tam ta písnička je, znamená to pro mě ohromnou čest. I když nejsem úplně z generace skalních fanoušků Kelly Family,“ dodává šestadvacetiletý skladatel.

Hudebník a skladatel Kuba Kubín

Mít svou píseň na desce, která se dostala na vrchol německé a rakouské hitparády, by logicky mělo být zajímavé i z hlediska tantiém. Kubín ovšem říká, že to teď pro něj není důležité. „Záleží na tom, jak se bude prodávat deska a jak se bude ta písnička hrát třeba v rádiích. Ale mě spíš hřeje u srdce, že je moje písnička slyšet,“ říká.

Mezi barokem a popem

Kubín už napsal dvě písně pro Hanu Zagorovou, které to sice nakonec nedotáhly na desku, ale Kubín říká, že na ně má pozitivní ohlasy a zpěvačka se nebrání další spolupráci. „Momentálně jsem byl oslovený, abych napsal dvě skladby pro Karla Gotta, který chystá novou desku. Takže na tom pracuju nyní,“ popisuje.

Původní verze skladby Miracles

Kuba Kubín sám tvoří také elektronickou hudbu a hlavně zpívá v barokních souborech. „Pop je takový můj koníček, kterým se odreagovávám, ale postupem času bych v něm chtěl taky prorazit,“ říká.