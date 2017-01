Keira Knightley u nás točí Následky, film z poválečného Hamburku

Do německého přístavu zničeného válkou přijíždí v zimě roku 1946 žena britského důstojníka, který se stará o obnovu města. Na místě však zjistí, že muž učinil rozhodnutí, které do vztahu vnáší napětí: vybral si bydlení v domě, kde žije i jeho původní vlastník, nyní vdovec, se svou problémovou dcerou.

Britského manžela Keiry Knightley hraje Jason Clarke, kterého proslavily Úsvit planety opic nebo Everest, ve kterém už se stejnou herečkou pracoval. Obsazení doplňují idol žen Alexander Skarsgård nebo bratislavská rodačka Claudia Vaseková, známá i z českých seriálů.

Režisérem snímku chystaného podle knihy Rhidiana Brooka je James Kent, který pro televizi natočil Bílou královnu. Mezi producenty projektu figuruje i slavné jméno Ridleyho Scotta, pro americká kina již distribuční práva snímku zakoupila společnost Fox.

Od února do března by měl na území Česka pracovat jiný zahraniční štáb, tvůrci filmu The Catcher Was a Spy, v němž hlavní roli ztvární Paul Rudd. Vychází ze životopisné knihy o legendárním baseballovém hráči jménem Moe Berg, který za druhé světové války pracoval pro americké tajné služby.