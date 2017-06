RECENZE: Katy Perry se zahalila do elektropopové vaty

Katy Perry se rozhodla svézt na módní vlně elektropopu, ale popravdě řečeno se zahalila do velké spousty žánrové vaty, která jednoduše nemá šanci zaujmout.

Witness Autor: Katy Perry Hodnocení­: 50 %

Z tohoto balastu vystupují pouze tři kousky. Patří k nim skladba Swish Swish, na níž se autorsky i pěvecky podílela Nicki Minaj. Hymna určená ženám snažícím si zvednout sebevědomí docela umně kombinuje zpěv s rapem a zmíněnou elektroniku se vzdušnými pasážemi podloženými v podstatě jen klavírem. Tematicky podobně zaměřená píseň Power (její pracovní název byl Goddess, tedy Bohyně) zaujme pomalým až tíživým rytmem, který zamýšlenou výpověď podtrhuje velmi výmluvně.

Do třetice všeho dobrého tu je elektro r’n’b Déja Vu, v níž se předchozí zmíněné skladby vlastně protínají. Katy Perry tu líčí stagnující vztah a písnička si přes temný spodek udržuje trochu naděje, hudební i textové.

Tím ovšem výčet kladů alba o patnácti písních končí. Vzdáleně se třem zmíněným kusům blíží ještě píseň Pendulum, která se ovšem oposlouchá po první minutě prvního pokusu.

Obal desky Witness

Miss You More mohla být prvotřídní baladou, kdyby buď Perry, nebo ještě spíš kanadské duo Purity Ring, jež skladbu produkovalo, odolali pokušení písničku postupně zahušťovat až do podoby, v níž se původní něžnost beze zbytku ztrácí (v úplném závěru dokonce v jakýchsi až nerytmických elektrošocích).

Zbytek alba při vší úctě nestojí za zmínku. Je to škoda, protože Katy Perry nelze upřít snahu hledat směr. Ovšem ani s pomocí dvou desítek producentů, kteří se na jednotlivých skladbách podíleli, se to prostě nedaří.

V době zasvěcené singlům to sice možná může stačit, ale vydat celé album, z něhož je skutečně podařená jen pouhá pětina skladeb, je pořád ještě neomluvitelné.