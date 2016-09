VIDEO: Jak náš nejslavnější špion vynášel ze CIA zprávy pro Rusy

V roce 1965 byl Karel Köcher poslán do Států, kde v 70. letech pronikl do struktur CIA a vynášel odtud cenné informace pro ruskou KGB. V roce 1982 ho odhalila FBI, soud mu vyměřil doživotí, ale za čas byl vyměněn za západní agenty. Nyní se náš nejslavnější špion představí ve filmu, který jde do kin 29. září.