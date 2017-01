Jiří Bělohlávek bude šéfdirigentem České filharmonie dalších šest let

Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek v neděli v Prezidentském salonku Rudolfina podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat až do sezony 2021/2022.