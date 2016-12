Ze změny gravitace ve vodě budou mít diváci děsivé sny, líčí Lawrence

Co vás na představě takové cesty zaujalo?

Postavy, protože vydat se na 120 let dlouhou cestu je zásadní rozhodnutí – když se vrátíte domů, všichni, které znáte, budou mrtví a na planetě, kde jste nikdy nebyli, musíte začít od začátku. Takové rozhodnutí učiní jen zajímaví lidé.

Dokázala byste to vy?

Ne, neumím si představit, že bych se musela rozloučit se všemi, koho znám a mám ráda. I když svým způsobem to vlastně dělám, kdykoli točím film. V tom ohledu motivaci a touhu své hrdinky po něčem novém chápu. Záleželo by také na tom, jak špatná by byla situace na Zemi.

Popíšete vesmírnou loď z filmu?

Je luxusní, skoro se podobá zaoceánské lodi. Má vyhlídkovou palubu, kino, promenádu; dekorace byly opravdu úžasné a obří.

Jak se od sebe liší vaše postava a role Chrise Pratta?

Moje hrdinka má lístek ve zlaté kategorii, kdežto její protějšek cestuje třídou ekonomickou. Takže on snídá kávu a vločky, zatímco já vejce Benedikt a latté. Máme také přístup do odlišných částí lodi.

Proč znovu neusnete?

Hibernace je složitý proces. Měli jsme spát, nestárnout, nerůst, v zásadě skoro na 120 let zamrznout v čase a probudit se až na nové planetě. A když se probudíme, neexistuje způsob, jak se do hibernace vrátit, protože na lodi je vše nastavené tak, že cestující nesmí do provozu zasahovat.

Jak jste s Chrisem Prattem probírali vztah vašich postav?

Chris je ohromně vtipný, sebevědomý a pohotový, docela jiný než jeho hrdina. Takže mě bavilo dívat se, jak se mění z Chrise Pratta ve stydlivého romantika. A vztah našich postav určil už kvalitní scénář, jenž divákovi nediktuje, jaké má mít z příběhu pocity.

V napínavé scéně se octnete ve vodě při změně gravitace.

To byla pravděpodobně nejnáročnější scéna, jakou jsem kdy natáčela, už jen ta spousta času, který jsem strávila v bazénu s plným nosem vody! Ale z výsledku jsem nadšená. Myslím, že z téhle scény bude mít publikum děsivé sny.

Pomohly vám při natáčení interaktivní počítačové prvky?

Jistě. Jsme zvyklí pracovat s vlastní představivostí, ale když máte nástroj, který na vaše chování skutečně reaguje, je to jiné. Já se do své postavy patřičně vžiji až v okamžiku, kdy si obleču její kostým.

Ve filmu také tančíte nebo hrajete basketbal. Kdo to umí líp?

Chris Pratt je po taneční stránce mnohem dál než já, ještě mnohem dál než velice vzdálená galaxie. V basketu jsem možná lepší, ale on je hlavně největší dříč, jakého jsem v životě poznala. Má tak úžasný přístup k životu, že jsem ho ve čtyři ráno prosila, ať přestane být šťastný. V takovou hodinu musí být člověk přece protivný, ne?

Proč je podle vás zkoumání vesmíru tak přitažlivým tématem?

Jde o snahu uniknout před realitou. Lidé jsou vystrašení, znepokojení a představa, že existuje ještě nějaký jiný svět, je součástí naší povahy. Proto se lidé vydávali na lodích a ve vozech do zemí, které dosud nespatřili, doufali v něco lepšího. Prozkoumali jsme vlastní planetu a myslím, že instinkt nás vede k touze objevovat, co se ukrývá v neznámých dálavách.