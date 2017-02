Souboj o Jatka78: Úředníci přijeli v audi, zato principál byl od barvy

Řeč je o „prvním centru pro nové divadlo na východ od Berlína“, jak zazní v dokumentu Adély Sirotkové Jatka78, který ve středu uvede ČT art.

Haly areálu bývalých jatek v pražských Holešovicích se v útočiště nového cirkusu, tance a alternativního divadla včetně loutek proměnily díky nadšencům, jejichž budovatelský elán zachytila kamera od zkušebního provozu na sklonku roku 2014 do loňska, kdy už Jatka78 překonala návštěvnost sto tisíc diváků.

„Člověk si plní sny, ale taky tím devastuje sebe i své okolí,“ přiznává Rostislav Novák jr., jehož mezinárodně úspěšný Cirk La Putyka tu vystupuje podobně jako soubory 11:55 či 420PEOPLE. Jednání s úředníky Novák shrnuje do hořké charakteristiky „... lidi o deset let mladší sem přijedou v audině, já jsem principál a jsem od barvy“. Nezodpovězenou otázkou totiž stále zůstává, co bude s projektem po roce 2018, kdy Jatkám78 vyprší smlouva s magistrátem.

V dokumentu zazní ocenění zahraničních hostů, kteří obdivují velké světlé prostory, díky za dětské a rodinné akce či touha mladých umělců po jiném typu divadla, než dělají tradiční kamenné scény. Kouzlo Jatek78 vystihne výraz „punkeřina, na kterou se chodí“, ale jeho nejpřesvědčivějším důkazem jsou úryvky z představení.