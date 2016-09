Jára Cimrman slaví padesátiny, původně řídil parní válec

Jára Cimrman byl při své premiéře řidičem parního válce, který v nafukovací hale vinárny vystavoval své sochy – předměty, které nejprve stvořil a poté svým pracovním nástrojem doslova převálcoval. Zaměstnanec Staveb silnic a železnic Hradec Králové Jára Cimrman se tehdy rovněž snažil dofouknout do stanu unikající vzduch, přesto pavilon při instalaci jeho uměleckých děl neslavně splaskl.

Jméno, které vymysleli Zdeněk Svěrák s Jiřím Šebánkem, však nezapadlo. A spolu s jeho historií se rýsuje kalendář oslav půlstoletí, které se k populární postavě vážou.

Pokračování přišlo za necelé dva týdny: 29. října se Jiří Šebánek, Miloň Čepelka, Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák setkávají nad plánem, že by na základě humoru Nealkoholické vinárny U Pavouka založili divadelní scénu. Rozhodli se také, koho k projektu přizvou.

A v předvečer Štědrého dne, 23. prosince 1966 ve vysílání Nealkoholické vinárny U Pavouka na stanici Praha oznámil Karel Velebný proslulý nález truhly s pozůstalostí českého génia Járy Cimrmana, bohužel s asistencí pyrotechnika.

Hlavní, divadelní část jubilea spadá až na příští rok, protože 19. června 1967 se v pražské Malostranské besedě odehrálo zkušební představení první hry Akt, která pak měla veřejnou premiéru 4. října.

Veterán pro skalní příznivce

Nicméně připomínky zrození nedoceněného c. a k. vlastence už odstartovaly. Vyšla kniha Zdeňka Svěráka v podobě dopisu Ladislavu Smoljakovi nebo DVD Cimrman sobě aneb Odhalení pamětní desky z platiny. Jde o televizní záznam z roku 1991, který vznikl u příležitosti předání platinové desky Supraphonu za 450 tisíc prodaných zvukových nosičů Divadla Járy Cimrmana. Pásmo z jednotlivých her se soustředilo na pasáže, jež sázejí především na vizuální zážitek. Svěrák se Smoljakem totiž vycházeli ze zkušenosti, že velká část posluchačů zná jejich hry jen z audionahrávek.

Obal Kolekce 15 her Divadla Járy Cimrmana

A právě těm věnuje Supraphon péči, protože 7. října vydá kolekci všech patnácti her Divadla Járy Cimrmana na celkem šestnácti vinylových deskách. Sběratelská edice pouhých pěti set kusů bude číslovaná a pro zájemce o LP je zajímavý i fakt, že nahrávky pěti her vycházejí v tomto formátu vůbec poprvé.

„Originalitu šestnácti vinylových desek ještě podtrhne remastering z původních pásů a bohatě vypravené obaly právě těch her, které zatím vyšly jen na CD,“ říká producentka Supraphonu Naďa Dvorská.

„Vnímám to, jako když na parkoviště plné moderních aut dorazí krásný veterán. Obaly vinylových desek jsou pro výtvarníka lepší příležitostí, než jakou nabízejí cédéčka, a Jaroslav Weigel si na všech dal záležet. Pokud jde o kvalitu nahrávky, zvukoví labužníci tvrdí, že nahrávka na vinylu je prý plastičtější. Nevím, ale jelikož jsem sám veterán, ten návrat je mi sympatický,“ komentuje nové vydání her Zdeněk Svěrák. „Pro skalní příznivce našeho divadla je to myslím pěkný dárek. Odhaduju, že se jich najde dost, aby ten limitovaný náklad nezůstal na skladě.“