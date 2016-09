Nejhorší kulturní zážitek? Před dvaceti lety tu vystoupil Michael Jackson

6:56 , aktualizováno 6:56

Už je to dvacet let, co si americký zpěvák Michael Jackson vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu HIStory. Nad Letnou tehdy nechal vztyčil svou obří sochu.