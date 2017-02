My však máme doktora, co mění víno v prašule, zpívá Jahelka o Rathovi

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích ze všech krajů.

Jeho písničky vyvolávají dojem, jakoby to u soudu byla především pořádná legrace. Ivo Jahelka však díky své mnohaleté praxi právníka moc dobře ví, že slzy smíchu v soudní síni jsou výjimkou. „Spíše než smích bývají slyšet výčitky, nadávky a mnohdy lidé odcházejí i se slzami v očích. To je bohužel život,“ říká.

Jste právník a zároveň písničkář. Neodrazuje

vám tato kombinace některé klienty? Nebo je to pro vás naopak občas spíš dobrá reklama?

Obojí je možné. Já, jsa v Jindřichově Hradci, jsem takzvaný „advokát polní“... A na venkově je nějaká mediální známost spíše přitěžující okolností, protože pan doktor práv má být přece ctihodná a seriozní persona, a ne aby po večerech někde prozpěvoval různé ptákoviny – takže: „Hele mámo, k tomu nepudem, je to komediant a ještě by o nás mohl něco složit!“ Ale funguje to i opačně. Třeba v Praze a ve větších městech, kde klienti dokážou ocenit, že ten Jahelka je nejenom „zpívající“, ale i ve vší skromnosti... excelentní právník.

Je pravda, že každý příběh z vašich písní se opravdu stal?

Moje zpívané soudničky jsou zhudebněné příběhy, které se skutečně staly. Jsem vlastně sběratel příběhů, které v sobě mají kromě právního základu především laskavý humor, a věřte, že vymyslet se to vážně nedá. Všechno napsal život a já jsem přispěl jen drobnou básnickou licencí. Kupodivu

to publikum stále baví.

Neláká vás zhudebnit velké případy české justice, jako kauzu „Nagygate“, tedy zamilovaného expremiéra Petra Nečase? Nebo o Davidu Rathovi a jeho penězích v krabici od vína...?

Mediálně známé kauzy zařazuji do své tvorby jen zcela výjimečně, protože posluchač zná ten příběh z televize a z novin, takže tomu chybí pointa a není to úplně ono. Občas však neodolám. Třeba v Baladě o domovní prohlídce u Radovana Krejčíře, neboť jde o důkaz, že u nás je možné opravdu všechno. A ty další kauzy? No uvidíme, díky za inspiraci, už se mi něco honí hlavou...



Na jaké písni právě pracujete? Podělte se o nějaký nový rým...

Vy jste mě inspiroval s doktorem Rathem, což je příběh zajímavý nejenom

lidsky, ale po rozhodnutí vrchního soudu i právnicky, takže by to možná stálo za nějaké zpracování. Co třeba takhle?



Chudoba je potvora,

kdo by chtěl být na nule?

My však máme doktora,

co mění víno v prašule!

Tak pokud je nemáte, věřte v jeho ambice!

Pak už jenom vyndáte osm mega z krabice!

Refrén: Z krabice... Od vína...

To je ale kravina!

Prostě je to tak, jak pravil jeden nenapravitelný recidivista v závěrečné řeči: Život je nepřetržitá řada průserů nepravidelně po sobě jdoucích! Tak ať je právo zdrávo a spravedlnost spravedlivá!

Celý rozhovor najdete v pátečním vydání týdeníku 5plus2.